Casa do Conto de Americana completa 17 anos de atividades

Incentivo literário, resgate da oralidade e vivências culturais e lúdicas são o foco da Casa do Conto de Americana, que completou 17 anos de atividade na última semana. O projeto cultural vive a expectativa de uma reabertura, enquanto vídeos com contação de histórias são compartilhados pelo canal da Prefeitura de Americana no Youtube.

Administrado pela arte-educadora, psicopedagoga e escritora Cristina Lazaretti, o projeto possui duas unidades, uma próximo à Casa de Cultura “Hermann Muller”, no bairro Carioba, e a outra no CCL (Centro de Cultura e Lazer), localizado na Avenida Brasil.

A primeira unidade, em um casarão na Rua do Caminho da Servidão, é considerada a mais tradicional pelo público, composto em maioria por alunos das escolas municipais de Americana. A Casa também foi aberta às famílias, inclusive com eventos temáticos em datas comemorativas.

A arte-educadora, psicopedagoga e escritora Cristina Lazaretti – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

Em celebração ao aniversário, Cristina publicou um vídeo com fotos e filmagens de apresentações, além de registros dos visitantes da Casa. O canal vem reunindo produções com contação de histórias da arte-educadora neste momento em que as visitas estão suspensas devido à pandemia da Covid-19.

“É um projeto em que a criança entra na história, caminha pela casa, e a casa inteira é ambientada para um conto”, relembrou ao LIBERAL a profissional, que vinha recebendo uma média de 60 crianças por dia até a suspensão das atividades. De acordo com ela, foram pelo menos 4 mil visitantes em 2019, último ano em que a Casa teve funcionamento normal.

O projeto tem como força motriz duas personagens em uma só pessoa: Cristina, a administradora e arte-educadora que luta pela Casa do Conto, busca voluntários, faz melhorias por conta própria e leva a experiência para outras cidades; e a personagem Tininha, sua face lúdica.

“A Tininha sempre teve um poder muito forte para falar com as crianças. Falamos sobre bullying, com histórias em que eu provoco mesmo elas a contarem o que elas estão vivendo”, contou.

“Eu nunca sou a Cris, eu sou a Tininha, e ela nunca está só, está sempre rodeada de amigos. Como o Urso Pool, por exemplo, que está morando agora na Casa do Conto, esperando a visita das crianças, assim que possível. Também os meus fantoches, que às vezes conversam por horas com as crianças”, comentou ainda.

Secretário de Cultura e Turismo de Americana, Fernando Giuliani comentou sobre o ambiente lúdico criado na Casa do Conto. “Eu tenho um carinho especial por esse projeto, porque vejo no olhar das crianças que participam um mundo diferente. Quando estou presente vejo aqueles olhares fixos, acreditando no que está sendo contado pela Cris. Sempre me emociono, o projeto tem sim que continuar e tudo que eu puder fazer por ele, farei”.

Segundo a administradora, a expectativa é voltar a receber famílias assim que possível, desde que sejam preservados os cuidados de proteção contra a Covid-19. Giuliani lembrou que a volta das atividades no local somente será possível quando permitido pelo Plano São Paulo de combate à pandemia.

Cristina descreveu o projeto como “ousado e cobiçado”, e contou já ter sido convidada para palestrar sobre a experiência da Casa do Conto em pelo menos treze cidades da região metropolitana de Campinas e de outros estados, interessadas em implantar projetos culturais e educacionais semelhantes. Ela citou cidades como Hortolândia e Cotia como exemplos.

Questionada sobre metas para os próximos 3 anos, antes do aniversário de duas décadas do projeto, a administradora apontou a busca por parcerias para promover melhorias estruturais na Casa no bairro Carioba. “Eu gostaria de ter uma área externa para as crianças lancharem, e vou batalhar para isso. E pela própria estrutura física do casarão”, disse.