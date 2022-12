Carnaval de rua de Santa Bárbara abre inscrições

A última edição do evento, realizada em fevereiro de 2020, reuniu um público rotativo recorde de 38 mil pessoas/ - Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

O carnaval de rua de Santa Bárbara d’Oeste, o “Carnaval DuzEnta”, está com inscrições abertas para blocos, cordões e bandas. A última edição do evento, realizada em fevereiro de 2020, reuniu um público rotativo recorde de 38 mil pessoas. Toda a programação será gratuita.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

As inscrições podem ser feitas até 10 de janeiro no site, onde também está disponível o regulamento. É preciso indicar as pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pelo desfile, informando sua concentração, itinerário, sugestão de horário, previsão do tempo de duração e estimativa do número de foliões. Caso haja mais de um interessado em um mesmo roteiro e horário, terá preferência quem se inscreveu primeiro.

“O ‘Carnaval DuzEnta’ busca o resgate das tradições carnavalescas barbarenses, promovendo a folia por meio da reprodução das famosas marchinhas de carnaval, em conjunto com as manifestações carnavalescas voluntárias, organizadas, sem finalidade lucrativa, gratuita, não hierarquizadas, de cunho festivo e sem caráter competitivo”, explicou a Prefeitura.

Mesmo com a retomada de eventos presenciais em 2022, a Prefeitura optou por não realizar o carnaval de rua este ano por conta da aglomeração que ele gera. No lançamento do calendário de eventos de 2023, no início de dezembro, o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Félix, destacou a retomada do evento.

“Em fevereiro, retornando ao nosso calendário, temos o Carnaval DuzEnta, que ficou suspenso em virtude da Covid, mas com a vacinação certamente vamos avançar e viabilizar o carnaval de Santa Bárbara. O último realizado em 2020 foi o maior já realizado aqui, então vai chegar com tudo”, aposta o secretário.

Lançado em 2018, o “Carnaval DuzEnta” tem seu nome inspirado nas décadas “entas”, dos anos 1950 a 1990, em que Santa Bárbara viveu o tradicional carnaval de rua com blocos e carros alegóricos. O ponto oficial da dispersão é a Praça Central.

Os itinerários na última edição passaram por pontos importantes da cidade, como o Museu da Imigração, a Estação Cultural e a Praça Dona Carolina. Entre os blocos participantes, estiveram Bloco do Roque, Bloco do Traquitana, Bloco Apareceu a Margarida, O Bloquinho, Bloco do Durva, Bloco Animais Têm Voz, Bloco do Beco e Bloco das Bárbaras.