Carnaval de Hortolândia reúne 5 mil pessoas na Praça A Poderosa

Cerca de 5 mil foliões participaram do Carnaval de Hortolândia, no último domingo (19), na Praça A Poderosa, de acordo com a prefeitura. Com a temática ‘Carnaval do Reencontro’, a festividade marcou a volta da folia no município após a pandemia de Covid-19, que impediu a realização do evento nos últimos dois anos.

A celebração contou com as escolas de samba Galo de Ouro, Acadêmicos do Boa Esperança e Imperatriz Hortolandense, além dos blocos Afoxé Oya Obirin Odé, Torcida Canário Louco e Vila Real. O evento teve, ainda, uma aula aberta de fit dance, DJ, e apresentações do Quinteto Cultura, Banda Ori, Forró Mileva e Grupo Interior.

“O Carnaval do Reencontro 2023 foi uma linda festa! A população atendeu ao nosso convite e foi incrível ver nossa praça lotada”, disse o secretário de cultura do município, Régis Athanázio. “A programação foi sensacional e o cortejo carnavalesco foi um show à parte, com a união das escolas de samba e blocos da cidade”, completou.

Além das atrações carnavalescas, a festa contou com barracas da Feira da Economia Solidária, que comercializou alimentos e bebidas aos foliões. Também foram disponibilizados brinquedos para as crianças. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco