Carnaval de Americana terá festa com ritmo eletrônico no Centro

Evento “CarNaRua” funde o carnaval com a música eletrônica – Foto: Lucas Alves e Matheus Dias

Os ritmos carnavalescos serão redefinidos em Americana, e a batida eletrônica tomará conta da Praça Comendador Muller, no Centro. O “CarNaRua”, do Coletivo Função, fará a fusão entre a tradição do carnaval com a música eletrônica no próximo dia 12. O evento acontece de forma gratuita em frente à Biblioteca Municipal de Americana, das 14h às 22h.

As festas de carnaval, assim como a data em si, estão associadas tradicionalmente a outros gêneros musicais, como samba-enredo, marchinha, axé e frevo. Mas a prática não foi um impedimento para o Coletivo Função buscar a inovação e colocar a música eletrônica no holofote mais uma vez.

Serão oito horas ininterruptas de música, que vai do house ao techno. A previsão é que cerca de sete ou oito DJs integrem o line-up do CaNaRua, sejam em apresentações solos ou em B2B (back to back) – termo usado para quando dois DJs usam o mesmo equipamento para tocar, porém alternando entre eles durante as músicas. Os DJs Richà e Carloz Sants, idealizadores do evento, estão confirmados.

A ideia de promover um evento eletrônico que se mescla ao carnaval surgiu do desejo de dar visibilidade ao gênero, além do “sucesso” de um bloco realizado em Santa Bárbara d’Oeste em 2019.

“A galera adorou e a gente está trazendo de volta, mostrando essa diversidade da cultura brasileira no carnaval”.

A fim de manter a identidade da data, o evento terá os famosos “abadás”, vestimenta típica da data, porém, com a identidade da música eletrônica. O coletivo já iniciou as vendas através do Instagram (@func.ao), com o preço de R$ 40 (valor do 1º lote).

A ideia é que os frequentadores possam estilizar a vestimenta, assim como acontece nos tradicionais blocos de carnaval. A organização também estuda a possibilidade de montar um ponto “dentro” do evento onde as pessoas receberão auxílio para customizar o abadá.

A estrutura do CarNaRua contará também com bar. A organização incentiva que os foliões consumam no local para apoiar o Coletivo Função, que realiza o evento sem apoiadores. A organização também pretende arrecadar alimentos não perecíveis e itens de higiene durante o evento para doar ao Fundo Social de Solidariedade de Americana.

O Coletivo Função é um conglomerado de projetos culturais que fomenta artistas que precisam de recursos e assessoria. Além disso, trabalha com produção musical e de eventos com o objetivo de dar recursos e visibilidade para artistas alternativos e independentes da região.

CarNaRua

Data e horário: 12 de fevereiro, das 14h às 22h

Local: Praça Comendador Muller, em frente a Biblioteca Municipal de Americana

Entrada: gratuita