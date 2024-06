Carioba é inspiração para novo livro de escritor americanense

“CARIOBA – As Tramas do Algodão” será lançado com sessão de autógrafos neste sábado (22)

Livro de Hackmann monta uma “tapeçaria” da vida em Carioba - Foto: Divulgação

O bairro que foi o berço da industrialização em Americana é plano de fundo para o livro “CARIOBA – As Tramas do Algodão”, do escritor Gilberto Hackmann. A obra será lançada neste sábado (22), a partir das 9h30, no Espaço do Escritor FLAAM, na Papelaria Tamoio, no Jardim São Paulo. O evento é gratuito e terá sessão de autógrafos.

O livro traz a história de Beppe, Fortunata, Diogo e Carmela, que, abandonados ainda bebês na porta da igreja de Carioba, têm seus destinos entrelaçados pela influente família Donner.

Conforme crescem, cada um segue um caminho dentro da pequena comunidade.

Por meio de quatro vozes e de personagens como Loretta e Domênico, o livro de Hackmann monta uma “tapeçaria” da vida em Carioba, explorando a complexidade de temas como a desigualdade social, racismo e o ciúme.

“CARIOBA – tramas do algodão” destrincha memórias do bairro que iniciou a industrialização de Americana – Foto: Divulgação

“CARIOBA – As Tramas do Algodão” é uma ficção histórica – um livro que aborda um evento ou período histórico sob a perspectiva de um personagem fictício.

A obra explora festas, tradições e costumes do bairro, além do trabalho na tecelagem, o relacionamento entre as pessoas, testemunhando os principais acontecimentos da vila operária.

Ao LIBERAL, Hackmann contou que os enredos dos personagens se passam em pontos importantes e históricos de Carioba, familiares para os americanenses.

Entre eles estão o Casarão, o prédio da Mútuo Socorro, as salas de aula do Grupo Escolar, a Praça do Coreto e o Parque Dona Albertina. “Tem até uma competição de regata em 1937”, disse.

O enredo é contado por narradores-testemunhas, escolha que está diretamente ligada com a realidade dos ex-moradores do local. O escritor aponta que, atualmente, a tradição do bairro é relatada pela oralidade daqueles que lá viveram.

“No caso, criei quatro narradores, que também são personagens, que contam e vivem os acontecimentos fictícios e históricos da comunidade operária”, disse.

O propósito de um livro com o enredo baseado em Carioba, que será o primeiro de uma série de romances de ficção histórica, é contribuir com a valorização da memória de Americana, de acordo com o autor.

“O objetivo é mostrar que nossa história é muito rica em personagens e acontecimentos, que precisam ser enaltecidos como forma de fortalecer a autoestima da nossa comunidade e os laços de afeto a essa terra”, disse Gilberto.

O desejo de Hackmann por criar um livro explorando o passado de Americana existe desde seu último lançamento, “O Fruto Disso Tudo”, de 1987. A obra, inclusive, tem uma cena em Carioba.

“Agora, senti que eu estava um pouco mais maduro em minha escrita para iniciar o projeto de uma série de ficção histórica se passando em Carioba”, disse.

“É um local de muitas histórias, memórias e vida. Carioba traz muita inspiração e fascínio a quem estuda o local, a comunidade, a relação dos moradores com a fábrica”.

O livro pode ser adquirido direto com o autor, no sábado. “CARIOBA – As Tramas do Algodão” também está disponível no site da editora Oito e Meio e na Amazon.

Durante o lançamento, o valor será R$ 58,90, sendo que o preço de capa no site da editora é R$ 61,90. Mas informações podem ser obtidas diretamente com o autor no WhatsApp (19) 99602- 8787.

Lançamento CARIOBA – As Tramas do Algodão