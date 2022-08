Capitão Jack promete agitar Rock Day

Banda que esquenta as noites paulistanas, a Capitão Jack se apresenta no Rock Day, que acontece neste sábado (20), no estacionamento da FAM (Faculdade de Americana). O festival tem apoio do LIBERAL.

O evento começa às 14h30, e a Capitão Jack deve subir ao palco às 21h. A banda foi formada em 2016, com o objetivo de apresentar um repertório diferenciado, divertido e dançante, atendendo a uma demanda que faltava nas bandas de pop rock de São Paulo.

Capitão Jack – Foto: Divulgação

“Para atender essa demanda e para ter um show sempre em altíssima performance, contamos com músicos com enorme lastro musical, que acompanharam grandes artistas do cenário nacional e tocaram nos melhores palcos do Brasil. A CJ é uma banda focada em entretenimento, a ideia de repertório é fazer o pessoal dançar e cantar junto”, contou a banda.

A formação conta com Sergio Castro (vocal), Márcio Alvez (guitarra), Felipe Gabriel (contrabaixo) e Gustavo Filipovich (bateria).

A programação ainda terá Shelly Simon – Cover Amy Winehouse, Queen Tribute Brazil, Los Krocomilos e Green Day Cover Brasil. Ao longo desta semana, o site do LIBERAL está publicando um pouco sobre cada banda que se apresentará no evento. Nesta sexta-feira, será apresentada a banda Green Day Cover Brasil, que encerra o festival.

EVENTO

O Rock Day chega à sua terceira edição atraindo um público apaixonado por rock ‘n’ roll. A expectativa é reunir entre duas e três mil pessoas. Além da programação de palco, haverá também food trucks, espaço de tatuagem, feira de vinil e de artesanato. A entrada de menores de idade será permitida com acompanhantes.

“Hoje são vários estilos musicais, mas onde você fala de rock, agrada. Ele leva todos os públicos. Você tem que se identificar com o estilo, não adianta só surfar em uma onda, e sigo acreditando muito no evento. Tive a oportunidade de vender esse projeto para outras cidades, mas prefiro criar outro e manter esse para Americana. Tanto que ele entrou no calendário municipal”, destacou o idealizador do Rock Day, Thiago Barreto, da Bokme Produções.

A Câmara de Americana aprovou em junho projeto de lei do vereador Lucas Leoncini (PSDB) que inclui o Rock Day no calendário oficial de eventos. A legislação segue agora para sanção do prefeito Chico Sardelli (PV).

“É um evento que cabe muito em Americana e tem tudo a ver com o estilo musical da Rádio Gold FM. Com certeza será um sucesso”, declarou o diretor comercial do LIBERAL, Fernando Giuliani.

Os ingressos estão à venda no Bluesteco Bar, na FAM e ainda no www.fastingressos.com.br. Eles custam entre R$ 40 e R$ 70, dependendo do lote, mas também há a opção de meia-entrada para quem se encaixa.