Capital Inicial faz show em Piracicaba em comemoração aos 40 anos de carreira

A cidade de Piracicaba recebe o show “Capital Inicial 4.0”, que celebra as quatro décadas da trajetória da banda de rock nacional. A apresentação será dia 28, no Clube Cristóvão Colombo, com previsão de início para às 21h.

Os ingressos custam R$ 70 (pista) e R$ 280 (Camarote Premium), e estão à venda no site redticket.com.br. A turnê comemorativa dos 40 anos começou no Rock In Rio, em setembro.

O Capital Inicial apresenta uma seleção de hits que marcaram a história da banda – Foto: Divulgação

O repertório tem as faixas preferidas dos fãs e versões inéditas dos hits. A banda é formada por Dinho Ouro Preto, Fê Lemos, Flávio Lemos e Yves Passarel coleciona clássicos do rock nacional, como “Primeiros Erros”, “Natasha”, “Não olhe para trás” e “À sua maneira”.

“Os shows, ao longo desses anos, sempre foram intensos e continuam assim, sendo uma celebração, uma catarse. Foi uma cumplicidade que desenvolvemos com os fãs e, com uma data tão especial como essa, acho que tudo será amplificado. Essa turnê é uma das coisas mais ambiciosas que já colocamos de pé. Serão poucos shows e acredito que isso deixa mais irresistível tudo o que estamos preparando, o cenário, as luzes, a produção. É imperdível”, declarou o vocalista Dinho Ouro Preto.