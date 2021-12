Capela de Carioba recebe apresentações musicais a partir desta sexta

A Igreja de São João Batista (Carioba) recebe apresentações musicais durante o mês de dezembro. As atrações começam nesta sexta-feira (10), e a ação é promovida em parceria com a Prefeitura Municipal de Americana, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo.

Dando início a temporada, a Banda Municipal Monsenhor Nazareno Maggi e o Coral “InCantus”, com regência de Eduardo Lustosa, fazem um ensaio aberto do Concerto de Natal às 19h30. No dia seguinte, sábado (11), é a vez do Coral Santa Cecília, regido pelo Alexandre Seregatti, levar a música à capela. A apresentação começa às 18h30.

Apresentações começam nesta sexta-feira (10) – Foto: Divulgação

A programação continua na sexta-feira seguinte, dia 17, às 18h30, com o Coral Polímnia e Amigos, e encerra no sábado (18), também às 18h30, com a apresentação do Duo Cello & Violão.

Presépio de Carioba

O tradicional presépio da Igreja de São João Batista já está aberto para visitação. O presépio poderá ser visitado de quarta à sexta-feira, das 19 às 22 horas, aos sábados, das 18 às 22 horas, e nos domingos das 14 às 22 horas.