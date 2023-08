Cantora Izzy Gordon é atração do sarau ‘Parada Poética’ em Hortolândia

Com quatros discos já lançados, artista comemora neste ano três décadas de carreira - Foto: Divulgação

Uma noite embalada com muita poesia e música. Assim será o clima do sarau “Parada Poética”. A Prefeitura de Hortolândia realiza mais uma edição do evento, nesta segunda-feira (7). A atração será a cantora Izzy Gordon. O sarau será às 19h no Museu Municipal de Hortolândia Estação Jacuba, localizado na rua Rosa Maestrello, 2, Vila São Francisco.

O sarau “Parada Poética” é um momento que a Prefeitura promove para a população recitar poesias ou textos literários de autoria própria ou escritos por autores conhecidos. Para participar, é só comparecer no dia do evento. O sarau será no espaço da antiga estação ferroviária Jacuba, que foi restaurado pela Prefeitura e inaugurado em 2014.

A curadoria do sarau é do rapper e mestre de cerimônia Renan Inquérito, criador do sarau. O evento, que é gratuito, terá também as intervenções musicais do DJ Viny e seu toca-discos. Entre uma declamação poética e outra, o público poderá desfrutar da área de alimentação com food trucks.

Izzy Gordon é sobrinha da consagrada cantora Dolores Duran. Com quatros discos já lançados, a cantora comemora neste ano três décadas de carreira.