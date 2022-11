Cantora de Nova Odessa lança videoclipe

A cantora novaodessense Nayara Mendes lançou no último final de semana o videoclipe de sua nova música de trabalho. “Já Encontrou ou Não” foi gravado na antiga usina hidrelétrica de Carioba, em Americana. O vídeo está disponível no canal da artista no YouTube, o Nayara Mendes.

A composição de Braulino Pereira Da Vitória é uma música sobre a tristeza de um amor perdido. A composição mistura elementos da sofrência e do piseiro, com a voz marcante da cantora.

A nova música da cantora sertaneja Nayara Mendes está disponível no YouTube – Foto: Nei Dinastia / Divulgação

“O intuito é fazer sofrer”, brincou Nayara. “O pessoal gostou, está tendo um bom retorno”, avalia a artista, de apenas 19 anos.

A antiga usina hidrelétrica de Carioba, em Americana, foi escolhida para a gravação do videoclipe para conferir o ar rústico que a produção buscava. “Meu produtor Nei Dinastia sugeriu o local. Eu nunca tinha ido, foi a primeira vez lá. Ficou lindo demais”, considera Nayara.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Completam o vídeo, violão, sanfona e cajon. O clipe tem produção musical da Sonorah No Beat, e conta com o trabalho da produtora Glon Live Em Cena.

“Entrei no sertanejo universitário cantando sofrência, as músicas falam disso, mas também falo de vários outros assuntos além da sofrência. Recentemente, lancei uma música sobre superação, e tem muita novidade vindo por aí”, disse a artista.

Em seu canal no YouTube, ela já lançou outros dois videoclipes – “Não quero mais te vê” e “Nem ela nem eu”. O próximo trabalho de Nayara Mendes tem previsão de ser lançado ainda este ano.

TRAJETÓRIA

Nascida e criada em Nova Odessa, Nayara Mendes tem como referências musicais nomes como Marília Mendonça, Maiara e Maraísa, Ana Castelo, Gustavo Lima, além dos gêneros pagode e reggaeton.

Apaixonada por música desde a infância, quando cantava sucessos do pop em casa, passou a investir na carreira artística a partir dos 14 anos.

Em Nova Odessa, já participou de eventos realizados pela prefeitura, como a Festa das Nações e a programação de final de ano na Praça Central.