Cantor americanense Rodrigo José lança novo single

Um homem está no cabaré, começa um tiroteio, e a única saída é ligar para a esposa salvá-lo, mas isso a deixará furiosa. Este é o drama da letra de “Briga no Cabaré”, a nova canção do cantor e compositor americanense Rodrigo José.

A música, composta por Rodrigo em parceria com o compositor Hélio Vieira da Costa, foi lançada neste mês de dezembro em formato de EP, com duas versões musicalmente distintas. Uma com o estilo característico de Rodrigo José, que une soul e rock, e a outra em uma versão sertaneja do DJ Sertão.

Inspiração para a música surgiu em conversa na mesa de um bar – Foto: Fernanda Ferraz/Divulgação

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A concepção da música surgiu de uma hipótese levantada entre os dois compositores em uma mesa de bar. “Estávamos tomando cerveja e imaginamos a situação de uma briga no cabaré e para quem nós ligaríamos para pedir ajuda e, de cara, nós dois pensamos em pedir para as esposas, mas se elas fossem acionadas certamente não daria certo”, contou Rodrigo.

‘Briga no Cabaré’ é soul music misturado com rock, com influências de artistas dos anos 60 e 70 como Aretha Franklin, Tim Maia, Joe Cocker, Roberto Carlos, James Brown, Cassiano, Elvis e recentemente de Amy Winehouse, Jão e Bruno Mars.

Mesmo Rodrigo José se considerando um roqueiro por toda a influência sofrida em suas composições, a música ganhou uma versão totalmente oposta à original. A “Briga no Cabaré” assumiu o ritmo sertanejo a pedido de um amigo rondoniense, o DJ Sertão, que tinha o desejo de incluí-la em programações de rádio.

“Alguns outros colegas dele de rádios de lá pediram a música, […] e como são rádios apenas sertanejas, ele me pediu para fazer essa versão e eu aprovei, e assim a composição foi feita para atender algumas questões mais específicas de rádios do estilo musical”, contou Rodrigo.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Este lançamento marca a continuação do trabalho do cantor. Rodrigo aponta que teve uma grande pausa na produção musical por causa do desaceleramento do ramo da música durante a pandemia da Covid-19.

Agora, com o novo single disponível nas plataformas digitais, os trabalhos de José “voltam com tudo”. “A recepção do público foi muito boa, as pessoas que comentaram, que enviaram mensagens estão gostando muito da música, e me parece que ela tem realmente um potencial aí viral bastante grande”, contou sobre as expectativas.

“Briga no Cabaré” abre caminhos para a chegada de outros quatro singles que serão lançados nos próximos meses. As composições serão somadas à mais seis canções que irão integrar o novo álbum de Rodrigo José. A canção “Briga no Cabaré” está disponível em todas as plataformas de streaming e em videoclipe no YouTube.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

A trajetória até aqui

O novo single é mais um capítulo da história fonográfica de Rodrigo José, que lançou seus dois primeiros álbuns em 2016 e 2017, com canções autorais e releituras de grandes clássicos do cancioneiro popular.

As gravações nasceram das suas referências pessoais, em especial o rock e o soul, com roupagem retrô. Os lançamentos que vieram na sequência (3 álbuns, 2 singles, 2 DVDs ao vivo e 13 videoclipes) perpetuam estas características musicais.

O repertório de releituras de Rodrigo José em seus shows e discografia são de canções populares da música brasileira, como Evaldo Braga, Ovelha, Odair José, Sidney Magal e Waldick Soriano.

Suas performances já estiveram em palcos de programas televisivos de alcance nacional, como Faustão, Encontro com Fátima Bernardes, Altas Horas, The Noite, Raul Gil e Domingo Espetacular, além de ter sido entrevistado em veículos de comunicação e ter canções autorais em minisséries e filmes nacionais.