Cantatas natalinas começam a partir desta quinta no Tivoli

O Tivoli Shopping realizará uma programação de cantatas natalinas para encantar seus visitantes e intensificar ainda mais o clima especial de Natal no empreendimento. As apresentações musicais gratuitas acontecem na Praça de Alimentação.

Nesta quinta-feira (17), quem se apresenta é o coral da Casa da Criança, composto por 100 crianças e 14 adultos. O grupo se apresenta em dois horários: às 14h e às 15h.

No dia 12 de dezembro, às 19h, haverá apresentação do Colégio Objetivo, com coral composto por 98 crianças. E no dia 16 de dezembro, às 20h, será a vez do coral do Colégio Cristão Único, composto por 122 crianças, se apresentar no Tivoli.

Apresentações acontecem na Praça de Alimentação – Foto: @wfurlanphotographer

O repertório das cantatas é composto por músicas sacras e clássicos natalinos e promete levar muita emoção ao público.

Mais atrações

Além das cantatas, quem visitar o Tivoli Shopping nestes dias poderá apreciar a decoração de Natal do empreendimento que neste ano é toda nos tons de verde e dourado e conta com muitas luzes para dar aquele clima especial, típico desta época do ano.

Crianças e adultos podem ainda aproveitar a oportunidade para tirar fotos com o Papai Noel. O Bom Velhinho fica em seu trono, num cenário exclusivo, montado na área da expansão, em frente ao Coco Bambu e atende o público de terça-feira a domingo, das 14h às 21h, com um intervalo no período das 17h às 18h.

Outras atrações natalinas disponíveis no shopping este ano são o Show de Luzes e o painel interativo especial da Copa do Mundo.