Cantata Natalina do LIBERAL será retomada neste ano

Evento será realizado em parceria com o Welcome Center; apresentações serão nos dias 20 e 22

A Cantata Natalina do LIBERAL retorna este ano em sua 23ª edição. Realizado por 22 anos ininterruptos em frente à sede do jornal, o evento não pôde acontecer em 2020 por conta da pandemia. Mas a tradição será retomada este ano com uma novidade: ela integra a programação do Welcome Music, que desde o início do mês traz diversas atrações musicais.

A Cantata Welcome & LIBERAL será realizada nos dias 20 e 22 de dezembro no piso térreo do shopping. A entrada é gratuita. A cantata começa amanhã com a apresentação da Banda Municipal Monsenhor Nazareno Maggi e a participação especial de dois solistas do Coro InCantus, a soprano Luisa Borges e o tenor Renato Rodrigues.

A Orquestra Filarmônica do Senai estará se apresentando na quarta-feira com músicas clássicas – Foto: Arquivo / O Liberal

O repertório inclui clássicos como “Noite Feliz”, “Bate o sino”, “Boas Festas”, e canções incluídas para os solistas, como “Panis Angélicus” e “Intermezzo da Opera Cavalleria Rusticana”. Maestro da Banda Municipal, Jair dos Santos, conta que o grupo estava até agora em trabalhos à distância.

“É uma alegria poder voltar a apresentação presencial com a participação do público, estamos com muita expectativa para esse concerto. As palmas são o que movem o artista.”

O segundo dia da cantata, quarta-feira, terá apresentação da Orquestra Filarmônica do Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial). O repertório vai trazer músicas clássicas da banda inglesa The Beatles com uma roupagem sinfônica.

O maestro da Orquestra do Senai, Raphael de Araújo Franco, diz que a escolha das canções é uma forma de atrair o público para retornar às apresentações musicais.

“A arte é essencial para o ser humano, sempre empurrou a sociedade para o melhor. Nesse momento de retomada não podemos deixar de fomentar o consumo de arte no geral”, afirma.

O diretor comercial do Grupo Liberal, Fernando Giuliani, diz que a “mudança de endereço” este ano está ligada à parceria com o Welcome.

“Levando em conta as regras sanitárias, vamos oferecer uma acomodação facilitada. Além disso, é período de chuva, então não teremos essa preocupação. Devido a essas duas situações e com essa oportunidade, achamos que seria mais cômodo para o nosso público”, explica o diretor.

Giuliani ainda destaca que a expectativa é retomar as apresentações da cantata, em frente ao LIBERAL, no ano que vem.

Gestor administrativo e comercial do Welcome Center, José Fernando Fonseca define como uma satisfação receber a Cantata Natalina do LIBERAL. “Agradecemos a confiança no empreendimento, e isso fortalece nossa parceria com o Grupo Liberal”, afirma o gestor.

ACONTECE

A Cantata Welcome & LIBERAL acontece nesta segunda e

quarta-feira, às 19h30.

O Welcome Center fica na Avenida São Jerônimo, 120, no Jardim Bela Vista, em Americana.