Cantata do LIBERAL tem início na terça

Tradicional evento natalino ocorrerá no Welcome Center, com apresentação da Banda Municipal

A Banda Municipal apresentará canções de sucesso do repertório nacional e clássicos natalinos - Foto: Arquivo - Liberal.JPG

A tradicional Cantata do LIBERAL será realizada no Welcome Center em quatro datas, reunindo um repertório que vai aquecer os corações para o Natal. A programação começa na terça-feira (13), e prossegue nos dias 15, 20 e 22 de dezembro. As apresentações são sempre às 20h, com entrada gratuita.

Diretor comercial do Grupo Liberal, Fernando Giuliani lembrou que as cantatas realizadas na frente do jornal frequentemente sofriam por conta da chuva, muito comum nesta época do ano, e por vezes apresentações precisaram ser canceladas. Esta é a segunda vez que o evento é realizado com o Welcome Center, fortalecendo a parceria de anos com o Grupo Liberal. “Convidamos todos que vinham ao LIBERAL, nossos ouvintes e leitores, a ir até o Welcome assistir ao belo espetáculo que está sendo feito com muito carinho. As músicas estão sendo muito bem escolhidas e o projeto está lindo”, convidou Fernando.

A Banda Municipal Monsenhor Nazareno Maggi abre a programação em 13 de dezembro com um concerto de músicas populares e clássicos de Natal. “Vamos levar um repertório nacional, com uma seleção de nomes como Tim Maia e Roupa Nova, e internacional, com Michael Jackson, Queen, entre outros. Mas não podem faltar as mais famosas músicas natalinas, como ‘Noite Feliz’ e ‘Bate o Sino’. Para nós, da Banda Municipal, é sempre gratificante participar dessa parceria”, disse o regente-titular Jair dos Santos.

Os grupos musicais do Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) Americana vão participar com duas apresentações na cantata. No dia 15 de dezembro, se apresenta a Banda Marcial, formada por instrumentos de sopro da família das madeiras e dos metais, e instrumentos de percussão. Na semana seguinte, em 20 de dezembro, é a vez da Orquestra Filarmônica, que além de sopro e percussão, tem também instrumentos de corda.

“Para esse momento especial na cantata super tradicional do LIBERAL vamos levar com a Banda Marcial um repertório mais popular brasileiro, com homenagem a músicos como Milton Nascimento, Gal Costa e Tim Maia, e algumas canções natalinas tradicionais”, detalhou o maestro Raphael de Araújo Franco sobre a primeira apresentação.

O Coral Ítalo-Brasileiro encerra a programação da Cantata do LIBERAL e Welcome Center no dia 22 de dezembro.

“A realização da Cantata de Natal do Liberal pelo segundo ano consecutivo aqui no Welcome é para nós motivo de grande satisfação, inclusive pela parceria com um grupo tão relevante da nossa cidade. A maior alegria é poder proporcionar momentos de muita luz e paz a todas as famílias nesta época tão importante como o Natal”, declarou o gestor administrativo e comercial do Welcome Center, José Fernando Fonseca.

Programação