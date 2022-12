Cantata do LIBERAL prossegue com a Banda Marcial do Senai

A Banda Marcial do Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) de Americana se apresenta nesta quinta-feira (15) na Cantata do LIBERAL no Welcome Center. A apresentação será às 20h, com entrada gratuita.

O maestro Raphael de Araújo preparou um repertório repleto de músicas que vão agradar o público. Serão executadas canções natalinas tradicionais e músicas brasileiras. O grupo fará uma homenagem ao músico Milton Nascimento, que se aposentou dos palcos este ano, e também à cantora Gal Costa.

Raphael destacou a longa parceria dos grupos musicais do Senai com a Cantata do LIBERAL. Além da Banda Marcial, a Orquestra Filarmônica se apresenta no dia 20 de dezembro. “Esse ano demos sorte de estar com os dois grupos do Senai, e é uma oportunidade legal para mostrar a nossa diversidade musical”, disse o maestro.

O tradicional evento começou na terça-feira com a Banda Municipal Monsenhor Nazareno Maggi. O encerramento da Cantata será no dia 22 de dezembro com o Coral Ítalo-Brasileiro. As apresentações começam sempre às 20h e acontecem no andar superior do Welcome Center.