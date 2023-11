Cantata de Natal do LIBERAL terá cinco dias de apresentações; veja as datas

Evento tradicional está no calendário de apresentações e retorna ao Welcome Center no dia 18 de dezembro

Há menos de um mês do Natal, os corais da região já se preparam para ecoar o espírito natalino e emocionar com harmonias cativantes. As apresentações dos grupos, tradicionais desta época do ano, já têm datas marcadas para acontecer. Neste ano, a já consagrada Cantata de Natal do LIBERAL retorna ao Welcome Center com cinco dias de apresentações.

O evento do LIBERAL tem início no dia 18 de dezembro, uma segunda-feira, e percorre os quatro dias seguintes (19, 20, 21 e 22) com diferentes grupos à frente da cantata. As apresentações acontecem gratuitamente sempre às 20h, no primeiro piso do empreendimento.

Cantata do LIBERAL acontece pelo terceiro ano no Welcome Center, mas deve retornar à sede do jornal no ano que vem – Foto: Claudeci Junior/Liberal

“Nós não podemos de jeito nenhum deixar que isso pare de acontecer, porque é um evento bem tradicional e os nossos leitores gostam muito dessa apresentação”, disse o diretor comercial do Grupo Liberal, Fernando Giuliani.

A abertura da cantata será feita pela Orquestra Filarmônica do Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), que preparou um repertório repleto de canções marcantes do Natal, inclusive com trilha sonora do filme Expresso Polar.

“Vai ser uma apresentação muito bonita. Vão ter algumas peças do Tchaikovsky, Lago dos Cisnes, vamos ter músicas como o Pachelbel Christmas, que apesar de ser um nome meio estranho é uma música muito conhecida das cantigas de Natal populares”, contou o maestro da Filarmônica, Guilherme Mauad.

Na terça-feira (19), a apresentação será comandada pelo Coral da Feliz Idade, da Comunidade da Família de Americana. No dia seguinte, é a vez do Coral Ítalo Brasileiro encantar o público. Na quinta e sexta-feira, se apresentam o Coral Vozes Especiais, do Instituto Pernas da Alegria, e a Orquestra Filarmônica de Santa Bárbara d’Oeste, respectivamente.

Preparação para apresentações

“Ensaiamos muito, desde outubro já estamos preparando o repertório e tentando descobrir músicas novas”, disse o maestro do Coral Ítalo Brasileiro, William Santos, que rege o grupo na terceira noite da Cantata do LIBERAL.

Coral Ítalo Brasileiro cria novos arranjos para as músicas tradicionais de Natal e inclui novidades no repertório – Foto: Claudeci Junior/Liberal

De acordo com ele, as novidades são uma preocupação do coral. Assim proporcionam uma experiência diferente ao público que já prestigiou uma apresentação do grupo. Os clássicos natalinos como Noite Feliz e Joy To The World não ficam de fora do repertório, mas ganham novos arranjos.

William também contou que o repertório será mesclado com as canções italianas Funiculì Funiculà e Italiano Vero. No Coral Corda “Maestrina Marília Andrade”, de Americana, as músicas apresentadas também são uma mistura de tradição com inovação.

“Em 2023 escolhemos um repertório diferenciado, temos algumas peças de MPB que falam sobre natureza e paz”, disse a maestrina do Corda, Ana Paula Rotger.

O grupo tem três apresentações públicas marcadas para o mês de dezembro. Todas fazem parte da programação de natal da Prefeitura de Americana e acontecem às 19h, na Praça Praça Comendador Müller, no Centro.

A primeira cantata acontece no dia 1º, quando a administração do município realiza a inauguração da decoração natalina na praça. As outras duas são nos dias 19 e 20, respectivamente.

Cantata retorna à sede do LIBERAL

Promovida há mais de 20 anos pelo grupo, a Cantata de Natal aconteceu por muito tempo em meio a decorações natalinas na fachada da sede do LIBERAL. Após três anos de realização no Welcome Center, a ideia é trazê-la de volta à Rua Tamoio.

“O LIBERAL tem a tradição da cantata, esse aqui é mais um ano que estamos fazendo essa parceria com o Welcome para levar as apresentações para lá. A partir do próximo ano, já como novidade, a gente volta para o LIBERAL com a decoração e com a cantata de natal do jornal”, revelou Fernando.