Serão cinco dias corridos de apresentações, com corais e orquestras da região; apresentações acontecem no Welcome Center, às 20h

A Orquestra Filarmônica do Senai leva ao público um concerto com temas de filmes, como ‘Fantasma da Ópera’, ‘Jurassic Park’ - Foto: Junior Guarnieri / Liberal

A tradicional Cantata de Natal do LIBERAL tem início nesta segunda-feira (18). Com cinco noites de apresentações de corais e bandas, o evento volta a acontecer no Shopping Welcome Center, na Avenida São Jerônimo, no Bela Vista, em Americana.

As apresentações acontecem gratuitamente sempre às 20h, no primeiro piso do empreendimento. A abertura da temporada de cantatas será com a Orquestra Filarmônica do Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial). No repertório estarão músicas temáticas de Natal, incluindo a trilha do filme “Expresso Polar”, tradicional no período de festas.

O Coral da Feliz Idade, da Comunidade da Família de Americana, se apresenta na terça (19). No dia seguinte, a apresentação será do Coral Ítalo Brasileiro, que retorna à cantata do LIBERAL para mais um ano de performance.

Na reta final da temporada 2023, se apresentam o Coral Vozes Especiais, do Instituto Pernas da Alegria, e a Orquestra Filarmônica de Santa Bárbara d’Oeste, respectivamente.

“É um evento bem tradicional e os nossos leitores gostam muito dessa apresentação”, disse o diretor comercial do Grupo Liberal, Fernando Giuliani.