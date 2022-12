Cantando o Natal

Orquestra Sinfônica do Senai e Coral Ítalo-Brasileiro integram a programação da cantata do Liberal e Welcome

A tradicional Cantata do LIBERAL e do Welcome Center entra em sua segunda semana trazendo um repertório diversificado. A Orquestra Filarmônica do Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) de Americana e o Coral Ítalo-Brasileiro integram a programação. A Cantata é realizada no piso superior do Welcome, com entrada gratuita.

Na terça-feira (20), a orquestra leva um concerto com temas de filmes, preparado inicialmente para o aniversário da escola. “Vamos fazer uma nova apresentação e mostrar o sucesso que teve. Vamos tocar temas de filmes como ‘Fantasma da Ópera’, ‘Jurassic Park’, ‘Star Wars’, ‘Piratas do Caribe’ e ‘Vingadores’”, detalhou o maestro Raphael de Araujo.

A Orquestra Filarmônica do Senai leva ao público um concerto com temas de filmes, como ‘Fantasma da Ópera’, ‘Jurassic Park’ – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Na semana passada, a Banda Marcial do Senai já se apresentou na Cantata com um repertório clássico de Natal, mas o maestro lembrou que são grupos musicais diferentes.

“A orquestra é mais completa. Além do sopro e percussão que tem na Banda Marcial, temos também instrumentos de corda. Tem um colorido, um timbre diferente para que as músicas executadas pelo grupo soem de outra maneira”, explicou Raphael.

O encerramento da Cantata ficará a cargo do Coral Ítalo-Brasileiro na quinta. Presidente do grupo, Silvana Migliorelli contou que será apresentado um repertório natalino misto, com músicas em italiano e em português.

O coro conta com uma nova direção, já que o maestro Alan Ricardo Tunucci assumiu o grupo. Ele trabalhou por dois anos administrando um coral gospel nos Estados Unidos e trouxe novidades para o repertório. “Vamos cantar a música ‘Noite Santa’, mas vamos fazer uma parte em português e outra em italianos”, contou a presidente.

Formado por 20 coralistas, o grupo está ansioso para cantar no evento, segundo Silvana. “Depois de um longo período de pandemia, voltamos este ano. Estamos com uma grande expectativa para estar na Cantata do LIBERAL, que reúne ainda mais pessoas no Welcome”, declarou Silvana.

PARCERIA

Diretor comercial do Grupo Liberal, Fernando Giuliani destacou a união com o Welcome. “É uma parceria que deu certo há algum tempo, e é o segundo ano que fechamos. Saímos de uma pandemia que interrompeu as cantatas na frente do jornal, e acabamos fazendo parceria com o Welcome, que é muito saudável e vai durar muito tempo”, declarou o diretor.

Fãs de literatura têm espaço reservado no LIBERAL

Gestor administrativo e comercial do Welcome Center, José Fernando Fonseca disse que é uma satisfação receber a Cantata do LIBERAL pelo segundo ano consecutivo.

“A maior alegria é poder proporcionar momentos de muita luz e paz nesta época tão importante como o Natal”, finalizou. As apresentações começam sempre às 20h.