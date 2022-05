Campinas tem exposição focada no povo indígena maxakali

Obra de E.B. Itso e Frida Orupabo está na mostra do Sesc Campinas - Foto: Levi Fanan

“Em tempos escuros, quais são os cantos que não podemos seguir sem ouvir, e sem cantar?”. O questionamento é dos curadores da “34ª Bienal de São Paulo – Faz escuro mas eu canto”. Um recorte dessa exposição está no Sesc (Serviço Social do Comércio) Campinas e pode ser visitado gratuitamente até 31 de julho.

Aberta ao público na semana passada, a “Itinerância da 34ª Bienal de São Paulo – Faz escuro mas eu canto” traz como tema “Cantos Tikmũ’ũn”, com foco no povo indígena maxakali. Seus cantos organizam a vida nas aldeias, representando os elementos de seu cotidiano: plantas, animais, lugares, objetos e saberes. Originários de uma região entre os atuais estados de Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo, eles foram forçados a abandonar suas terras ancestrais.

“A 34ª Bienal perpassa toda a temática da colonização, racismo, questões indígenas. Temos uma parte da exposição que são os cantos, que trazem toda a questão da violência e abusos que eles sofreram. Eles perderam a terra para não perder a vida”, disse Carolina Reis, técnica de programação do Sesc Campinas.

A exposição tem obras de Abel Rodríguez (Colômbia), Adrián Balseca (Equador), Alice Shintani (Brasil), E.B. Itso (Dinamarca), Frida Orupabo (Noruega), Gala Porras-Kim (Colômbia), Gustavo Caboco (Brasil), Hanni Kamaly (Noruega), Jaider Esbell (Brasil), Sebastián Calfuqueo, (Chile), Sung Tieu (Vietnã) e Victor Anicet (Martinica).

Opacidade

A “34ª Bienal de São Paulo – Faz escuro mas eu canto” ficou em exposição na capital paulista entre setembro e dezembro do ano passado. Ela foi batizada com um trecho do poema de Thiago de Mello, falecido em janeiro deste ano.

“Madrugada Camponesa” começa com os versos “Faz escuro mas eu canto/ porque a manhã vai chegar”. O poeta reflete sobre a chegada de um novo dia e de um novo mundo, com novas cores e deixando para trás o sofrimento. O verso inicial do texto foi utilizado pelos curadores como norte para a 34ª Bienal de São Paulo.

O manifesto da curadoria destaca que esta edição da Bienal pretende “reivindicar o direito à complexidade e à opacidade, tanto das expressões da arte e da cultura quanto das próprias identidades de sujeitos e grupos sociais”.

Carolina explicou que a Bienal reúne trabalhos repletos de significados abstratos e abertos à interpretação do público. “As obras que estão na Bienal mais abrem o olhar do que fecham para algum recorte. Elas trazem sempre um espaço para a opacidade, para que não se tenha só clareza das obras. Existe o contexto e o autor tem um conteúdo com as obras, mas tem também a subjetividade da compreensão do que a pessoa vivencia. É isso que trazem como opacidade”, indicou a técnica.