Campinas recebe exposição nacional de veículos antigos neste fim de semana

Campinas recebe a partir desta sexta-feira (3) a exposição nacional de veículos antigos na Lagoa do Taquaral. O evento é gratuito e segue até domingo (5).

Ao todo, o local deve receber de 500 a 800 veículos, com uma variedade de marcas e modelos das décadas de 10, até modelos dos anos 90.

Evento ocorrerá entre os portões 5 e 7 da Lagoa do Taquaral – Foto: Divulgação

Na sexta-feira (3), a exposição começa às 17h e segue até Às 22h. No sábado e domingo, será realizado das 10h Às 22h. No dia do encerramento, às 15h, os visitantes receberão o Papai Noel em um carro de bombeiros antigo, dos anos 50, que pertenceu aos estúdios da Warner Bros.

O evento ocupará diversos ambientes do Parque Portugal e Kartódromo, localizado na Avenida Doutor Heitor Penteado, 1671 – Parque Taquaral, Campinas – SP, entre os portões 5 e 7.

Centenas de colecionadores de todo o Brasil virão a Campinas para expor veículos antigos e afins, como automóveis, motos, utilitários, caminhões, tratores e ônibus, que tenham história de mais de 25 anos de fabricação, tanto nacionais quanto importados.

Será possível apreciar modelos clássicos, originais, restaurados, do tipo hot rods (carros geralmente das décadas de 1910, 1920 e 1930 modificados), streets (carros com peças e acessórios originais, mas com acabamento customizado), uma frota antiga de carros militares e até caminhões gigantes irão integrar a exposição.

Também haverá um concurso com premiações nas categorias: originalidade, clube com maior número de inscritos, o hot mais bonito, a melhor customização, o motorista com a carta mais antiga, a mulher mais velha dirigindo carro antigo e a mais nova, o clube que trouxer o maior número de mulheres associadas.

Além dos expositores, também ocorre o Festival na Brasa e a Fest Beer, um festival gastronômico com cervejas artesanais, churrasco gourmet, torresmo, doces entre outros. O evento ainda conta com área kids com brinquedos, com ingresso pago conforme o tempo de uso, na sexta, o valor é a partir de R$ 5,00 e sábado e domingo, a partir de R$8,00.

Também ocorre no palco principal, seis bandas com música ao vivo, com a programação distribuída nos três dias. A entrada para os shows é gratuita, com ingresso solidário de 1kg de alimentos ou 1 brinquedo em bom estado para doação ao Banco de Alimentos de Campinas.

Na entrada do evento, é obrigatório apresentar documento com foto, comprovante de vacinação em dia com as duas doses, via aplicativo ou físico. Para quem tomou apenas uma dose ou nenhuma, será obrigatória a apresentação do teste negativo para Covid-19 do tipo antígeno (realizado até 24 horas antes) ou do tipo PCR (realizado em até 48 horas antes).

A exposição é organizada pela Decor Associados e Fadel Eventos e conta com apoio da Prefeitura Municipal de Campinas, Clube V8, Puma Clube e Confraria dos Gigantes.

*Estagiária sob supervisão de Talita Bristotti