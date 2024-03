Campinas recebe espetáculo ‘Cartas da Prisão’, um retrato da violência contra as mulheres

“Cartas da Prisão” chega à Campinas, uma das cidades que lideram o ranking das cidades do interior com maior índice de violência contra a mulher – Foto: Rafael Salvador

O número de casos de feminicídio aumentou 34% no estado de São Paulo no primeiro semestre de 2023 em comparação com o mesmo período do ano anterior, de acordo com a Secretaria de Segurança do Estado. Campinas ocupa o terceiro lugar no ranking das cidades do interior com maior índice de violência contra a mulher.

Com essa premissa, o espetáculo “Cartas da Prisão” chega ao município em apresentação única e gratuita nesta terça-feira (26), às 20h, no Centro de Eventos da SME, em uma espécie de documentário cênico que mostra a relação direta entre violência, virilidade, medo, patriarcado e dependência de mulheres que tentaram salvar homens violentos através do amor.

No espetáculo, Chica Portugal dá vida a uma atriz-performer chamada Rita, que realiza um espetáculo a partir de suas pesquisas sobre relacionamentos abusivos. O fio condutor da peça da personagem são 250 cartas que foram encontradas debaixo do colchão numa penitenciária de São Paulo.

Trata-se da correspondência amorosa entre uma dona de casa que assina como “M” e um psicopata conhecido como “o maníaco da flor”, condenado por matar e esquartejar mais de 40 mulheres.

Já o ponto de partida para “Cartas da Prisão” foram dezenas de entrevistas, gravações, e-mails e chamadas telefônicas com mais de 100 mulheres que sofreram algum tipo de abuso. Em um trabalho conjunto entre Chica e a dramaturga Nanna de Castro, elas traçaram a relação entre essas vítimas, a chamada “síndrome da heroína”.

“E através não apenas dos relatos das vítimas, mas também em entrevistas com especialistas como psicólogos, assistentes sociais, psiquiatras, delegadas, filósofos e historiadores, fomos levantando, e nos aprofundando no cerne das questões”, contou a atriz ao LIBERAL.

De acordo com ela, foram levantadas mais do que respostas, mas também mais questionamentos. “A peça obviamente não traz uma solução, mas traz a sensibilização de que a mudança de padrões está na união de todos, conforme a desconstrução dos papeis estabelecidos e imputados em outros séculos”.

Chica aponta ainda que o conjunto de pesquisas, texto e direção, feita por Bruno Kott, busca costurar esta obra de forma delicada, e profunda, no intuito de “chegar na pele, atravessando o coração”.

Levar “Cartas da Prisão” por uma “turnê” por cidades que apresentam alto índice de violência contra as mulheres busca ampliar a discussão para que mudanças internas a partir do indíviduo e através da arte aconteçam.

O espetáculo chega à reta final em Campinas, que seguirá para Jacareí e São José dos Campos, mas já passou por outras cinco cidades. De acordo com a atriz, a circulação pelo interior tem sido “rica”.

“Em todas as apresentações abrimos um bate-papo com a plateia contextualizando o porquê da nossa presença ali […] Esses debates nos trazem um retorno positivo de que nossos objetivos estão sendo alcançados: conscientização e reflexão através do teatro”, disse.

Espetáculo “Cartas da Prisão”