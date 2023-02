Campanha de Popularização do Teatro termina neste final de semana

A última semana da Campanha de Popularização do Teatro, promovida pela Prefeitura de Campinas, vai oferecer ao público mais quatro espetáculos com preços populares. A programação vai de quinta-feira (2) e segue até domingo (5) no Teatro Municipal Castro Mendes. Os ingressos custam R$ 10 (meia-entrada e antecipado) e R$ 20 (inteira).

O espetáculo “A Gosto” sobe ao palco à 20h de quinta-feira. O drama adulto traz personagens que estão lindando com relacionamentos problemáticos. A peça busca fazer reflexões de temas como violência contra a mulher e homofobia. A classificação indicativa é 16 anos.

Na sexta-feira (3), às 20h, é a vez de “Andêmos”, peça do Gato Coletivo Artístico que conta três histórias de pessoas comuns que migram de suas terras de origem e buscarem uma vida melhor longe de casa. Os personagens Tereza e Inácio são da época dos povoados e fogem para viver um romance; Francisca se desloca com a filha pequena, em um momento em que pessoas deixam o campo para trabalhar nas fábricas da cidade; Rafaela retrata o momento atual, no qual a relação tempo e espaço é comprimida pelo uso de aviões, celulares e outras tecnologias. Após namorar quatro anos pela internet, ela cruza o país para viver o casamento.

Apresentação de “Andêmos” celebra cinco anos da estreia – Foto: Maycon Soldan

A classificação indicativa do espetáculo é livre. O grupo também traz ao Teatro Castro Mendes na sexta-feira a exposição fotográfica Andêmos – 5 Anos, que comemora os cinco anos de estreia da peça.

O espetáculo ”O Ponto Alto da Festa” faz duas sessões, uma no sábado (4), às 20h, e outra no domingo (5), às 19h. A comédia do Barracão Teatro acompanha a realização da tradicional Festa de Todos os Cantos, comemorada há anos pela dupla Tienô e Zita. Contudo, a milionária excêntrica Adelaide do Rego Penteado decidiu improvisar uma festa para comemorar o fim da reforma de uma praça.

Dois malandros da vizinhança, que não perdem tempo em se aproveitar das fraquezas humanas, criam as maiores confusões com os moradores do bairro para evitar que Tienô festeje, pois assim podem se aproximar dos ricos convidados de Dona Adelaide. A classificação indicativa é livre.

INFANTIL

Para os pequenos, o destaque é “Gato Andorinha – Um Musical em Retalhos”, da Actuare Produções. Livre adaptação da obra de Jorge Amado, a história do amor impossível entre um gato de rua e uma linda andorinha resgata a tradição dos contadores de histórias. Como únicos elementos cênicos, os atores assumem personagens e narração, num jogo teatral lúdico e canções, mesclam humor e lirismo para contar uma fábula de amor e intolerância às diferenças, para crianças e jovens de todas as idades. O espetáculo tem uma sessão no sábado e outra no domingo, ambas às 15h.

“Gato Andorinha – Um Musical em Retalhos” faz releitura de obra de Jorge Amado – Foto: VENTUS FOTOGRAFIA

Os ingressos estão à venda no site do Teatro Castro Mendes. Para ter acesso ao valor antecipado de R$ 10, é preciso apresentar o flyer digital disponível no Instagram da Secretaria de Cultura e Turismo.