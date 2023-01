Campanha de Popularização do Teatro começa neste fim de semana

A Campanha começa com a peça Forever Saltimbancos, sábado, inspirada na obra dos irmãos Grimm - Foto: Divulgação.JPG

O Teatro Municipal Castro Mendes, em Campinas, será palco para 20 espetáculos oferecidos a preços populares. Começa sábado (7) e segue até 5 de fevereiro a Campanha de Popularização do Teatro de Campinas, promovida pela Prefeitura. Os ingressos antecipados custam R$ 10 (mesmo valor da meia-entrada), e na hora o valor é R$ 20.

Metade dos espetáculos será dedicado ao público infantil, já que um dos objetivos da campanha é oferecer atividades culturais para os pequenos durante as férias escolares.

A programação será aberta às 15h de sábado com “Forever Saltimbancos”, inspirado na obra dos irmãos Grimm. A peça conta as aventuras de um cão, um burro, uma gata e uma galinha que são maltratados por seus donos. Cansados de sofrer, resolvem fugir para correr atrás de seus sonhos. Nesta versão, um contador de histórias convida o público a participar da trama, tornando o espetáculo interativo do início ao fim. A produção terá brincadeiras, canções ao vivo e humor.

A peça foi desenvolvida pela Bantarvi Produções, com arranjos musicais de Ronaldo Lima e Pedro Rosa, texto e direção de Kaíto Prado. Haverá uma nova apresentação do espetáculo no domingo (8), também às 15h.

A programação do final de semana prossegue com o solo circense “Vírgula iLtda”, que se apresenta no sábado, às 20h, e no domingo, às 19h. Na peça, a palhaça Vírgula desperta para mais um dia de trabalho e precisa dar conta de toda a papelada. Fechada no escritório, atrás de uma mesa cheia de papeis e dentro de um uniforme desconfortável, Vírgula vai revelar seu universo ao transitar entre sua imaginação e a concentração no trabalho.

O espetáculo utiliza técnicas clássicas da palhaçaria e constrói uma dramaturgia “gesto a gesto”, com forte influência da fisicalidade flamenca.

A artista Jéssica Alves idealizou o espetáculo, além de assinar a dramaturgia e a atuação. A direção é de Marcos Nascimento e a trilha sonora original é de Marcelo Bueno. A peça conta ainda com a participação especial de Fernando de Marília, uma das maiores referências da música flamenca no Brasil. A classificação indicativa é 12 anos.

A programação prossegue com solo circense, onde a palhaça Vírgula desperta para mais um dia de trabalho – Foto: Matheus Polimeno.JPG

PROGRAMAÇÃO. A Campanha de Popularização do Teatro segue com apresentações entre as quintas-feiras e domingos. A programação completa está disponível no portalcultura.campinas.sp.gov.br. Os ingressos podem ser comprados através do teatrocastromendes.com.br.

“A Campanha de Popularização do Teatro em Campinas tem como objetivo promover o acesso da população aos teatros municipais; divulgar as produções culturais da cidade; criar alternativas para janeiro e fevereiro,

considerados meses de baixa temporada teatral; democratizar a participação de grupos teatrais e garantir o alinhamento da gestão do agendamento de uso às diretrizes e objetivos da Política Municipal de Cultura”, justificou a prefeitura.