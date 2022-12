Campanha de popularização do teatro começa em 7 de janeiro

A Campanha de Popularização do Teatro 2023, realizada pela Prefeitura de Campinas no Teatro Municipal Castro Mendes, será entre 7 de janeiro e 5 de fevereiro. O festival apresenta 20 atrações, metade voltada para o público infantil, com preços mais acessíveis. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada e antecipado com apresentação de flyer digital).

Teatro Castro Mendes, em Campinas, recebe as apresentações – Foto: Prefeitura de Campinas / Divulgação

“Em janeiro, quando muita gente está de férias, a Campanha de Popularização do Teatro traz uma programação selecionada de primeira qualidade para o Teatro Castro Mendes. Todas as sextas, sábados e domingos, teremos teatro infantil na matinê e teatro à noite com grande variedade de estilos e produtores. Os preços são acessíveis e será uma ótima oportunidade para todo mundo ir ao teatro, se divertir e levar toda a família”, destacou o diretor de Cultura de Campinas, Gabriel Rapassi.

A Campanha terá espetáculos de teatro profissional adulto e infantil; teatro amador adulto e infantil; teatro estudantil adulto e infantil.

O projeto recebeu no total 42 inscrições. A programação completa está disponível no Portal da Cultura de Campinas.