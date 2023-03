Câmara é confirmada como sede do 22º Salão do Humor Internacional em Americana

O presidente da Câmara de Americana, vereador Thiago Brochi (sem partido), reuniu-se nesta quarta-feira (1º) com o professor Geraldo Basanella, organizador do Salão do Humor Internacional em Americana, para confirmar a realização nas dependências do Legislativo da 22ª edição da mostra.

Será o quinto ano que a câmara sediará o salão, oferecendo a estrutura e o apoio operacional. A tradicional mostra reúne todos os anos obras de humor em sete modalidades, com premiações para os melhores trabalhos de autores das cidades da região.

Evento deve ser realizado na segunda quinzena do mês de junho – Foto: Câmara de Americana / Divulgação

Durante a reunião, Brochi enalteceu a importância do salão e informou que pretende apresentar um projeto de lei incluindo o evento no calendário oficial do município.

“A realização do salão na câmara já virou uma tradição e é muito gratificante receber centenas de visitantes para conhecer os trabalhos, que são sempre de extrema qualidade. As portas do legislativo estão sempre abertas a esta e outras iniciativas de difusão da cultura e que aproximem a população desta Casa de Leis. Nada mais justo que reconhecer esse excelente trabalho”, comentou Brochi.

De acordo com Basanella, a participação das crianças confere um caráter transformador ao salão. “Por diversas vezes, ao longo desses anos, pudemos perceber a transformação na vida de crianças e adolescentes gerada pelo reconhecimento por um trabalho bem feito, ou até mesmo pela simples participação e o fato de ter o seu desenho selecionado e exposto”, comentou.

A previsão é que a 22ª edição do salão seja realizada na segunda quinzena de junho. O tema será divulgado na abertura das inscrições. Em 2022, foram inscritos 1.606 trabalhos de artistas independentes e de alunos do ensino fundamental e ensino médio de escolas públicas e privadas de Americana e região – número recorde de inscrições.

Além das obras dos autores locais, o Salão Internacional do Humor em Americana conta tradicionalmente com trabalhos selecionados de renomados salões de humor do País, como o Salão Internacional de Humor de Piracicaba.