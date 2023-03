Caetano Veloso anuncia show em Campinas

Músico se apresenta no Royal Palm Hall em 8 de julho; show integra a turnê do álbum “Meu Coco”

Álbum foi gravado em um estúdio caseiro durante a pandemia - Foto: Mídia Ninja / Creative Commons_27.05.2018

O músico Caetano Veloso incluiu a região em sua turnê do álbum “Meu Coco”. O artista se apresenta no Royal Palm Hall, em Campinas, em 8 de julho, com abertura da casa às 20h. Os ingressos custam entre R$ 140 e R$ 460, dependendo do setor e da meia-entrada. As vendas estão sendo feitas no alphatickets.com.br e também na livraria Leitura do Shopping D. Pedro.

O show integra a turnê do álbum “Meu Coco”, lançado em outubro de 2021 e que concorreu a duas categorias do Grammy no ano seguinte – Melhor Canção em Língua Portuguesa para a música que deu título ao trabalho e Melhor Álbum de MPB. O jornal americano Washington Post considerou “Meu Coco” o terceiro melhor álbum lançado no mundo em 2021.

“Meu Coco” foi o primeiro álbum de inéditas do ídolo do Tropicalismo desde “Abraçaço”, lançado em 2012. Composto por 12 músicas, o trabalho foi gravado em um estúdio caseiro durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

“Muitas vezes sinto que já fiz canções demais. Falta de rigor? Negligência crítica? Deve ser. Mas acontece que desde a infância amo as canções populares inclusive por sua fácil proliferação. No final de 2019, tive um desejo intenso de gravar coisas novas e minhas. Tudo partiu de uma batida no violão que me pareceu esboçar algo que (se eu realizasse como sonhava) soaria original a qualquer ouvido em qualquer lugar do mundo”, escreveu o artista em suas redes sociais às vésperas do lançamento de “Meu Coco”.