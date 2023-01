Bruna Louise vem a Americana para show no Teatro Paulo Autran

A comediante Bruna Louise traz seu novo show, “Bournout”, para o Teatro Paulo Autran, em Americana. Ela sobe ao palco às 20h do dia 9 de fevereiro.

Os ingressos já estão à venda. A produção é do Teatro GT, com parceria do LIBERAL.

Bruna Louise fará show em Americana no dia 9 de fevereiro – Foto: Divulgação

Em seu novo show, Bruna Louise segue com o propósito de fazer a plateia gargalhar, mas também empoderando e combatendo os preconceitos, julgamentos e escolhas que tentam fazer por ela. O objetivo da comediante é fazer o público deixar o teatro com a cabeça pensativa e a barriga doendo de tanto rir.

Um dos principais temas que ela aborda em “Bournout” são sintomas de ansiedade que tem sentido. Com piadas, improvisos e interações, Bruna se aproxima dos espectadores, em um show que gera muita identificação na plateia.

“Trago minha perspectiva sobre o mundo, tiro sarro dos meus próprios problemas e acho que essa é uma maneira de quebrar alguns comportamentos dentro da comédia e, talvez, normalizar alguns tabus por aí”, diz.

Os ingressos custam R$ 40 (meia-entrada e sócios Clube GT) e R$ 80 (inteira), e podem ser comprados pelo site www.ingressodigital.com, ou então na bilheteria do teatro.