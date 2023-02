Bruna Louise se apresenta em Americana nesta quinta-feira

O Teatro Paulo Autran, em Americana, recebe nesta quinta-feira (9) o novo stand-up da comediante Bruna Louise. Em “Burnout”, a humorista promete arrancar gargalhadas da plateia. Ainda há ingressos disponíveis. A produção é do Teatro GT, com parceria do LIBERAL.

Em “Burnout ”, Bruna Louise aborda os sintomas de ansiedade que tem sentido. Com piadas, improvisos e interações, a comediante se aproxima dos espectadores, entregando um show que gera muita identificação na plateia. Ela busca estabelecer empatia da plateia ao rir dos próprios problemas, que acabam sendo aqueles que muitas pessoas enfrentam.

Em “Burnout ”, Bruna Louise aborda os sintomas de ansiedade que tem sentido – Foto: Juliana Nunes

“Americana, estou voltando com meu novo show de stand-up, o ‘Burnout’, aí para sua cidade no dia 9 de fevereiro, Não me deixem sozinha não, já estou com Burnout, não estou bem”, brincou a comediante. Em um mercado dominado pelos homens, Bruna Louise foi a primeira brasileira a estrelar um especial de stand-up original da Netflix, o “Demolição”.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Os ingressos custam R$ 40 (meia-entrada e sócios do Clube GT) e R$ 80 (inteira). As vendas estão sendo feitas pelo site ingressodigital.com e na bilheteria.