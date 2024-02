Bruna Karla é atração confirmada em novo festival gospel de Santa Bárbara

Atrações principais do “FÉstival” foram divulgadas na tarde desta quarta-feira; evento será realizado em abril

A secretária estadual Marília Marton durante o anúncio do evento, ontem, em Santa Bárbara - Foto: Claudeci Junior_LIBERAL

A cantora gospel Bruna Karla é uma das atrações principais confirmadas para o “FÉstival”, novo evento na agenda cultural de Santa Bárbara d’Oeste. Ele será realizado no dia 20 de abril, no Complexo Usina Santa Bárbara, com entrada gratuita.

O festival é uma iniciativa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. A secretária da pasta, Marília Marton, anunciou as atrações principais junto à pasta barbarense em coletiva de imprensa no município na tarde desta quarta-feira (28).

Junto ao expoente da música gospel Bruna Karla, sobem ao palco as duplas Jefferson & Suellen e André & Felipe. Em um palco secundário do evento, o público poderá assistir o espetáculo “Jardim do Inimigo – O Musical”, da Cia Nissi.

A encenação aborda várias temáticas que acontecem em relações humanas e cristãs, como violência doméstica, uso de drogas, prostituição, miséria, pobreza, descompromisso com Deus e a igreja.

O FÉstival tem o objetivo de celebrar as manifestações culturais da fé cristã, abrangendo diversas linguagens, como música, teatro e dança. O evento se funde ao recém-lançado pela Secretaria de Cultura e Turismo de Santa Bárbara “Avivah”, que teve a primeira edição no ano passado.

“O sucesso do Avivah impulsionou a nova parceria com o Governo do Estado de São Paulo, integrando agora o FÉstival nesta realização. Dois eventos em um, trazendo grandes nomes e movimentando o público de toda cidade e região”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix.

O FÉstival foi promovido pela primeira vez também em 2023, no Memorial da América Latina, em São Paulo. Neste ano, o evento adota o modelo itinerante e passará por três cidades, sendo Santa Bárbara d’Oeste a primeira.

As outras duas cidades negociadas para realização do evento são Guaratinguetá e São Paulo, onde retorna ao espaço de eventos onde teve início. O investimento total do estado para realização do FÉstival é de R$ 3,5 milhões.

“Esse tamanho de evento é algo que coloca Santa Bárbara d’Oeste mais uma vez agora no mapa da diversidade cultural aqui do Estado de São Paulo”, disse o prefeito Rafael Piovezan. O município hoje conta com eventos de diversas vertentes, incluindo rock e sertanejo.