‘Bonde das Histórias’ inicia temporada de apresentações online nesta sexta-feira

O “Bonde das Histórias” estreia nesta sexta-feira (2), às 19 horas, pelo YouTube da Cia Xekmat, com histórias contadas pelos personagens Pifi e Pafe, Zé Barbarêncio e Zé das Couves e os senhores Epaminondas e Jão, interpretados pelos contadores de histórias Amauri de Oliveira e Roberto Isler, que foram acompanhados pelo ator e contador Thiago Oliveira.

As histórias são inéditas e incluem narrações infantis, de memória, de causos e folclóricas. Depois da estreia nesta sexta, as exibições continuam no sábado (3) e domingo (4), às 19 horas. As sessões serão repetidas na segunda (5), terça (6) e quarta-feira (7) da próxima semana, às 15 horas.

As histórias foram filmadas e editadas para serem disponibilizadas online, seguindo os protocolos de segurança e saúde contra a disseminação da Covid-19, e aconteceram em uma área ao lado da Biblioteca Municipal de Santa Bárbara, dentro de um bonde.

Gravações de “Bonde das Histórias” de fato aconteceram no interior de um bonde – Foto: Imprensa – Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste

O “Bonde de Histórias” integra o projeto “Festival Caminhos da Literatura”, apoiado pela Lei Aldir Blanc em Santa Bárbara, que já promoveu oficinas culturais de criação literária, contação e narração de histórias, leituras públicas dirigidas e entrega gratuita de livros em praças, feiras e parques. As ações iniciaram em maio, e a previsão é que o Festival se encerrem em agosto.

Ao LIBERAL, o arte-educador Amauri de Oliveira contou que o “Bonde das Histórias” será seguido pela “Sessão de narrativa oral” que vai reunir mais de 15 contadores de histórias contando, no total, 54 narrativas diferentes, divididas em blocos e com três contadores.

O festival prevê ainda workshop de ilustrações e literatura, e apresentações do espetáculo “Ao Pé da Letra”, da Cia Xekmat. Todos os conteúdos serão liberados online, gradualmente, pelo Youtube da companhia teatral. Mais informações podem ser encontradas pelo Facebook.

“Convidamos a todos a participarem do ‘Festival Caminhos da Literatura’. Estamos com o ‘Bonde das Histórias’ no Youtube, com contações de histórias gravadas dentro do bonde ao lado a Biblioteca Central de Santa Bárbara. Em cada dia de apresentação, histórias diferentes, contos, causos, para as crianças e para os mais velhos. Vale a pena participar”, convidou.

Segundo a Secretaria de Cultura e Turismo, as atividades possibilitam o diálogo da literatura com o teatro, as artes plásticas e visuais, como estratégia para incentivar crianças, jovens, adultos e terceira idade a tomarem gosto pela leitura, escrita e pela cultura em geral. Outro objetivo é aumentar o número de leitores, ações de leitura e a frequência das bibliotecas públicas municipais.

O “Festival Caminhos da Literatura” é realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.