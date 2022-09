Bohemian Rock faz tributo ao Queen em Americana

Show no feriado integra a programação do primeiro aniversário do Luna Music Bar

O Luna Music Bar, em Americana, recebe no feriado de 7 de setembro um tributo ao Queen. A banda Bohemian Rock apresenta os maiores sucessos dos britânicos a partir das 20h45, com abertura da casa às 19h30. O show integra a programação do primeiro aniversário do estabelecimento. Os ingressos antecipados custam R$ 25.

A Bohemian Rock tem um repertório com músicas de todas as fases do Queen. Não faltarão no show sucessos como “We Will Rock You”, “We Are The Champions”, “I Want To Break Free”, “Radio Ga Ga”, “Don’t Stop Me Now” e “Who Wants To Live Forever”.

Formada em 2019, a banda tem como integrantes Luizinho Caldeira, Carlos Augusto, Rodrigo Zim e Pedro Martin. Além de interpretar as canções, a Bohemian Rock promete recriar os momentos gloriosos do Queen.

A banda promete recriar os momentos gloriosos do Queen – Foto: Divulgação

Os integrantes usam figurinos fiéis à banda inglesa e têm uma performance de palco semelhante. O destaque é o vocalista Luizinho Caldeira, que se parece fisicamente com Freddie Mercury e tem voz muito próxima do cantor original.

Proprietária do Luna Music Bar, Paula Reis lembrou que a banda já se apresentou no estabelecimento no primeiro semestre deste ano, e que retorna à casa a pedidos do público. Na ocasião, os ingressos se esgotaram, e a expectativa é semelhante nesta nova apresentação.

Os ingressos antecipados custam R$ 25, até esgotarem. A compra de entradas e de mesas pode ser feita através do WhatsApp (19) 98102-0871. O Luna Music Bar fica na Rua Vital Brasil, 416, Jardim Girassol, em Americana.