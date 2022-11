Biografia conta história de Roberto Seixas

Escritor Elias Felimon lança “Encontro com o Mestre”, que narra a vida do americanense

Roberto Seixas era cover oficial reconhecido pela família do cantor - Foto: Arquivo / Liberal

A história do homem que dedicou mais da metade da vida em fazer um tributo a Raul Seixas será contada. Sósia e cover oficial reconhecido pela família do cantor, o americanense Roberto Seixas tem sua vida resgatada no livro “Encontro com o Mestre”. A biografia foi escrita pelo amigo e músico Elias Felimon, que também já publicou uma biografia de Raul Seixas no ano 2000.

Roberto Seixas morreu em julho do ano passado, aos 65 anos. Sua filha Marcia de Souza Augusto lembrou que ele passou mais tempo sendo Roberto Seixas do que José Roberto Augusto. “O livro é a oportunidade de manter viva a memória dele, é uma honra para nós e um sonho realizado para meu pai, que dizia que não queria ser esquecido. O livro traz a obra autoral dele e o trabalho de 34 anos que fez como divulgador da ideologia do Raul Seixas”, considera Marcia.

Raul Seixas morreu em agosto de 1989, e Roberto passou os anos seguintes fazendo um tributo ao Maluco Beleza por todo o país. “Ele pôde apresentar o trabalho de Raul para essa nova geração que não conheceu o Raul… E o livro reforça isso. Recebemos a obra com muito carinho”, finalizou Marcia.

O músico e escritor Elias Felimon contou que era amigo de Roberto. Logo após publicar o livro “Ode a Raul Seixas”, em 2000, recebeu de Roberto o pedido de uma biografia. O material foi reunido em 2005, mas a obra não foi publicada pois, segundo Elias, os dois não conseguiam encontrar agenda para finalizar o lançamento.

Após a morte de Roberto, Elias sentiu que precisava cumprir o desejo do amigo. Com a ajuda da família, conseguiu acrescentar passagens de 2005 em diante, e o trabalho foi lançado pela Editora Conejo em outubro deste ano.

O livro conta desde a infância de José Roberto em Americana, a mudança para a capital paulista, as dificuldades financeiras que passou e o surgimento do projeto cover, em 1987.

“Deixei claro que ele dedicou a vida ao menino maravilhoso, como ele chamava o Raul Seixas. Falo da vida e da obra de José Roberto, mas em nenhum momento fundo a vida dele com a de Raul”, explicou o autor.

Mesmo tendo se mudado para São Paulo na infância, Roberto nunca deixou de lado o amor por Americana. Sempre destacava sua origem na cidade e tinha orgulho de ser americanense.

Lançamento

Elias Felimon fará uma noite de autógrafos em Americana no dia 12 de novembro. A banda Geração Luz fará um show em homenagem a Raul Seixas no Rota Beer, que fica no Parque Novo Mundo, e Elias estará presente. O evento começa às 20h.

“O Roberto falava que as pessoas partem daqui, mas continuam em algum lugar e que a energia delas recebe o carinho que transmitimos. Por isso, faço questão de conhecer a cidade, A energia dele está me levando para Americana”, acredita Elias.

Durante a noite de autógrafos, o livro será vendido a R$ 30. A obra também pode ser enviada para qualquer lugar do país por R$ 40 (frete incluso). Contatos através do WhatsApp (11) 96046-1180.