Bienal Sesc de Dança têm programação variada no último final de semana

A 13ª edição da Bienal Sesc de Dança, de Campinas, inicia o último final de semana de apresentação nesta sexta-feira (22) com uma programação variada. Ao todo, são 16 atrações entre espetáculos nacionais e internacionais, instalações, performances e ações formativas que ainda ocuparão a cidade e o espaço cultural.

A programação começa hoje às 17h, com a reapresentação gratuita da performance “SustentAção – Performance Duracional em Dança”, com o Núcleo Fuga!, que reúne artistas de Campinas e Mato Grosso do Sul na Praça Bento Quirino. Às 17h30, uma ação performática gratuita está programada para acontecer no Jardim do Galpão, no Sesc, o “Si-Pó”.

“SustentAção – Performance Duracional em Dança” abre a programação do útlimo final de semana – Foto: Divulgação/Alice Jardim

Direto do Amazonas, o performer Odacy Oliveira matiza variações na pele de seu corpo-manifesto, desenhando com argila em pó e reverenciando a ancestralidade de lugares hoje alterados. Criada por ele e pelo artista Valdemir Oliveira, a ação performática aborda as relações, inquietações, sensações e afetações dos corpos no e com os espaços naturais e urbanos.

Simultaneamente, às 19h, acontecem “Barricada”, na Estação Cultura, e a montagem local “Cacunda”, com solo da dançarina Adnã Ionara, no Espaço Arena do Sesc Campinas. A primeira é gratuita, o espetáculo de dança tem ingressos de R$ 15 a R$ 30.

Originada na língua africana quimbundo, a palavra cacunda diz respeito à curvatura acentuada das costas, geralmente consequência da idade. O adjetivo dá nome a uma dança que mobiliza o tempo e suas curvas, questionando e celebrando o peso da existência. Em cena, a narrativa física é amparada por sonoridades do álbum “Padê”, de Juçara Marçal, e das obras literárias “Um Defeito de Cor”, de Ana Maria Gonçalves, e “Becos da Memória”, de Conceição Evaristo.

O dia é encerrado com um instante poético de denúncia e de afronta, a partir da ação cênica preta, favelada, urbana e transversal, do espetáculo “Gente de Lá”. A performance de Wellington Gadelha, do Ceará, parte da investigação de um corpo roleta-russa enquanto discurso, causando a reflexão de questões urgentes que vão das chacinas cotidianas na cidade de Fortaleza (CE), ao massacre estrutural da população negra no país.

A apresentação será no Armazém 2 do CIS Guanabara, e acontece também no sábado e no mesmo horário. Os ingressos vão de R$ 10 a R$ 30.

A ação performática “Si-Pó” aborda relações, inquietações, sensações e afetações – Foto: Divulgação/Vivian Gradela

Confira o restante da programação:

Sábado (23)

“Engasgadas, Segundo Rito para Regurgitar o Mundo”

CIS Guanabara – Armazém 1, às 18h30 (apresentação também acontece no domingo)

Ingressos: de R$ 10 a R$ 30

Teatro do Sesc Campinas, às 19h (apresentação também acontece no domingo, às 18h)

Ingressos: de $ 10 a R$ 30

Ginásio do Sesc Campinas, às 20h30 (apresentação também acontece no domingo, às 19h30)

Ingressos: de R$ 12 a R$ 40

Teatro Castro Mendes, às 20h (apresentação também acontece no domingo, às 18h)

Ingressos: de R$ 12 a R$ 40

Galpão Multiuso do Sesc Campinas, às 21h30 (apresentação também acontece no domingo, às 20h30)

Ingressos: de R$ 12 a R$ 40

Senac Campinas, às 11h

Grátis

Espaço Arena do Sesc Campinas, às 11h

Grátis (Inscrições limitadas no local a partir das 10h)

Espaço Arena, às 14h

Grátis

Domingo (24)