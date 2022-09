Biblioteca recebe Oficina de Realismo gratuita para desenhistas iniciantes

Estão abertas as inscrições para a Oficina de Realismo do Instituto de Artes Ludmila Costa, nos dias 19 e 26 de setembro, das 13h às 17h, na Biblioteca Municipal de Americana. São oferecidas 10 vagas, em dois encontros com quatro horas de duração cada. As inscrições gratuitas devem ser feitas por meio deste link.

A oficina será ministrada pela professora Ludmila Costa, que apresentará técnicas de luz e sombra no grafite. A participação é aberta a desenhistas iniciantes com idades entre 12 e 17 anos.

Os participantes devem levar como material de desenho: Lápis HB, 2B e 6B, borracha macia, apontador com depósito, pasta A4 para guardar os trabalhos, esfuminho nº 3 ou 2, papel sulfite e lapiseira nº 05 ou 07. Todos os participantes receberão certificado ao término da atividade.