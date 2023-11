Biblioteca Municipal de Hortolândia dá dicas de livros de autores e personalidades negras

Obras ficarão expostas até o dia 31 - Foto: Prefeitura de Hortolândia/Divulgação

A leitura é um bom jeito para se conhecer a cultura negra. A partir desse conhecimento, as pessoas mudam sua visão de mundo e passam a aceitar as diferenças. Para estimular essa atitude, a Biblioteca Municipal de Hortolândia realiza uma exposição de livros de autores negros até o dia 31 deste mês.

A ação integra a campanha “Dias de consciência, ativismo e cultura”, realizada pela prefeitura. O objetivo é promover o debate sobre o racismo e conscientizar a população sobre o tema. A campanha terá diversas ações durante o mês.

Os livros estão expostos na estante “Dicas de leitura”, que fica dentro da própria biblioteca. Também são mostradas biografias sobre personalidades negras e obras relacionadas à cultura afro. Os títulos estão disponíveis para empréstimo para usuários cadastrados.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com o coordenador do espaço, Rafael Antonio da Silva, o acervo da biblioteca tem 50 livros de autores negros ou sobre assuntos diversos sobre a cultura negra.

“Com essa exposição, a Biblioteca Municipal cumpre seu papel social. Neste mês tão importante de celebração à consciência e à cultura negra, a biblioteca coloca em destaque autores, personagens e histórias protagonizadas por figuras negras e obras que abordam a questão da luta racial”, destaca Silva.

A Biblioteca Municipal Terezinha França de Mendonça Duarte está localizada na rua Luiz Camilo de Camargo, 581, região central, no piso inferior do Open Shopping. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Para mais informações, os usuários e o público podem entrar em contato com a biblioteca pelo telefone (19) 3887-1684, pelo BiblioZap, ou pelo e-mail bibliotecacentral.smc@hortolandia.sp.gov.br.

Outras ações

A programação da campanha “Dias de consciência, ativismo e cultura” está repleta de atividades de conscientização relacionadas à temática. As opções vão desde a Exposição do Patrimônio Afro-Brasileiro de Hortolândia, realizada digitalmente pelo Mapa da Cultura, até a exposições e rodas de capoeira. A programação completa pode ser conferida no site da prefeitura.