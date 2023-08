Biblioteca de Santa Bárbara terá Clube de Leitura a partir desta terça-feira

Espaço foi um dos 18 selecionados para participar do projeto subsidiado pelo Governo do Estado

O Centro Cultural e Biblioteca “Profº Léo Sallum”, de Santa Bárbara d’Oeste, foi uma das 18 bibliotecas paulistas selecionadas para participar do projeto “Clubes de Leitura”, do SisEB (Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do Estado de São Paulo). Os encontros mensais começam nesta terça-feira (22), às 19h, com o conto “Olhos d’água”, de Conceição Evaristo.

O Clube de Leitura é gratuito e tem como objetivo estimular o prazer pela leitura e sensibilizar públicos para o entendimento do direito à literatura. “É um momento em que todo mundo pode participar, é aberto para todos compartilharem o que sentiram pelo livro e tornar a leitura um processo mais democrático”, disse a coordenadora do espaço e do projeto, Andreia Teodoro Pinto.

O Centro Cultural e Biblioteca “Leo Sallum” foi um dos 18 espaços selecionados para o projeto – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

Os encontros serão mediados pelo escritor Amauri de Oliveira até dezembro, período em que a atividade será subsidiada pelo Governo do Estado de São Paulo. Os livros escolhidos para discussão serão disponibilizados gratuitamente em sua versão digital por meio do acervo do site BibliON ou podem ser emprestados na versão impressa nas bibliotecas do município.

Para participar é necessário ter acima de 14 anos, realizar a inscrição por meio do link no site culturasbo.com/clubedoleo e aguardar o contato para mais informações. São 25 vagas preenchidas por ordem de inscrição, mas, de acordo com Andreia, leitores que chegarem ao local sem inscrição também poderão acompanhar o encontro. “Sendo um conto dá para a gente fazer a leitura no dia”, disse.

A biblioteca foi selecionada entre mais de 100 inscrições de todo o Estado. A coordenadora do espaço se capacitou em um curso de clubes de leitura para receber o projeto, um pré-requisito exigido pelo governo para concorrer a uma das 18 vagas disponíveis.

“A gente não vai parar o projeto depois. Até dezembro temos o mediador que vem sob orientação do SisEB, mas nós continuaremos também ano que vem”, contou.

Clube é esperado ansiosamente por frequentador da biblioteca

O coordenador pedagógico Mateus Olivatto, 34, é frequentador ávido da Biblioteca “Profº Léo Sallum” desde que começou a trabalhar na escola ao lado, a EMEI Profª Maria Araújo, há 14 anos. A leitura sempre foi incentivada por seu pai, e o local se tornou espaço de calmaria para aproveitar os livros durante o horário de almoço. A notícia do clube foi bem recebida e o início é aguardado ansiosamente.

Coordenador pedagógico Mateus Olivatto vai até a biblioteca no horário de almoço para ler e ficou empolgado com o Clube de Leitura – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

“Eu já participo de um [clube] aqui no município, que é da Secretaria de Educação, que se chama ‘Rodas de Leitura Jair’, mas ele é bimestral e fico ansioso para chegar o dia. Então eu decidi escolher mais um pra frequentar”, contou.

Mateus aprecia a dinâmica que envolve esses encontros. Para ele é uma maneira de enxergar o livro de uma forma que ainda não tinha percebido. “O que o autor escreveu é diferente daquilo que a sua cosmovisão lê. Então, quando você entra em um clube de leitura, você tem a oportunidade de aumentar a sua capacidade interpretativa”, disse.

Ele já fez a leitura para o encontro desta terça, e tem a expectativa de que o conto renderá uma discussão profunda, já que Conceição Evaristo aborda temas como empoderamento feminino, racismo e religião.

“As pessoas leem e não compreendem. Então, em uma oportunidade dessa, mesmo que ela tenha lido e não conseguiu extrair nada, estando em uma roda vai conseguir perceber detalhes do texto e trabalhar a mente. Na próxima vez que ela ler um texto semelhante, vai conseguir fazer uma análise própria daquilo”, analisou a importância do projeto.

Serviço:

Clube de Leitura | Conto “Olhos d’água” de Conceição Evaristo

Dia: terça-feira (22)

Horário: 19h

Local: Centro Cultural e Biblioteca “Profº Léo Sallum” (Rua do Algodão, 1.450, Cidade Nova, Santa Bárbara d’Oeste)

Evento gratuito