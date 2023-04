Biblioteca de Americana recebe ‘Exposição 10 Técnicas’

A Biblioteca Municipal Jandira Basseto Pântano, de Americana, recebe até 26 de abril a “Exposição 10 Técnicas”, do artista Walcirlei Siqueira. A visitação pode ser feita no horário de funcionamento do espaço cultural, que é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, até o dia 26 de abril. A entrada é gratuita.

São apresentados trabalhos produzidos pelo artista em nanquim, aquarela, pastel seco, pastel oleoso, tinta óleo, tinta acrílica sobre tela, lápis sanguínea, lápis sépia, monotipia e xilogravura.

Ao LIBERAL, Walcirlei contou que começou a estudar desenho aos 15 anos e sempre quis aprender de tudo. Foram cerca de 10 anos estudando, mas ele reconhece que segue até hoje aprendendo. A técnica que ele mais gosta de usar é a xilogravura, com a qual já teve trabalhos expostos no Chile, Peru e na cidade de São Paulo.

“A ideia foi unir diversas técnicas para que a exposição, além de permitir apreciar a expressividade, seja também informativa e o público tenha um conhecimento maior sobre as técnicas de desenho e pintura”, explicou Siqueira, que tem uma escola de artes e é professor da disciplina na Escola Municipal de Educação Fundamental Florestan Fernandes, em Americana. A Biblioteca Municipal fica na Praça Comendador Müller, 172, Centro.