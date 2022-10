Biblioteca de Americana realiza Feira de Troca de Livros

A Biblioteca Municipal de Americana, promove mais uma edição da Feira de Troca de Livros, entre os dias 24 a 27 de outubro. A entrada é gratuita e as trocas acontecem das 9h às 16h30. A Biblioteca de Americana está localizada na Praça Comendador Müller, 172, no Centro.

Para participar, é necessário levar livros bem conservados, garimpar entre os títulos disponíveis e negociar a troca. Não são aceitos livros didáticos, técnicos e enciclopédias.

A iniciativa busca fomentar a leitura, estimulando a circulação de obras entre os participantes, democratizando o acesso, oferecendo ao público a oportunidade de renovar suas coleções sem custo e angariar novos títulos para o acervo municipal.

Por estimular a preservação de recursos naturais por meio da troca de produtos, o evento também contabiliza pontos para Americana no ranking do programa “Município Verde e Azul” da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo.