Estrelado por Bruna Marquezine, Besouro Azul chega aos cinemas

O Besouro Azul, novo filme da DC Comics, estreia nesta quinta-feira (17) com o protagonismo da atriz brasileira Bruna Marquezine ao lado de Xolo Maridueña (Cobra Kai). Ela dá vida à personagem Jenny Kord, que tem papel crucial na trama de Jaime Reyes, um jovem que é escolhido como hospedeiro de uma relíquia da biotecnologia alienígena e se torna um super-herói.

Recém-formado, Jaime volta para casa cheio de expectativas para o futuro, mas logo descobre que seu lar não é mais o mesmo. Enquanto tenta encontrar seu propósito no mundo, o destino intervém e faz chegar às mãos dele o Escaravelho – uma antiga relíquia da biotecnologia alienígena.

Bruna Marquezine dá vida à personagem Jenny Kord, filha de um excêntrico gênio que desapareceu misteriosamente deixando sua família em pedaços – & © DC Comics Foto: Hopper Stone/SMPSP/& © DC Comics

Quando o Escaravelho escolhe Jaime como seu hospedeiro simbiótico, sua vida muda para sempre. Ele ganha uma incrível armadura que lhe dá poderes extraordinários e se torna o super-herói Besouro Azul.

A personagem de Bruna Marquezine é filha de Ted Kord, excêntrico gênio que desapareceu misteriosamente deixando sua família em pedaços após descobrir o escaravelho alienígena. Trabalhando nas Indústrias Kord, Jenny apoia os ideais originais de sua família e desafia sua tia Victoria Kord (Susan Sarandon) para tornar o mundo um lugar melhor.

Quando conhece Jaime Reyes, que sem querer desbloqueia o potencial do Besouro Azul, ela é forçada a descobrir os segredos de sua família e, corajosamente, a desafiar a empresa a fazer o que é certo.

Com efeitos especiais e cenas de ação surpreendentes, Besouro Azul reúne um elenco estrelado, com nomes como George Lopez (“As Aventuras de Sharkboy” e “Lavagirl”), Adriana Barraza (“Rambo: Até o Fim”, “Babel”) e Damián Alcazar (“As Crônicas de Nárnia”).

Diferente de outros super-heróis, assim que Jaime Reyes descobre seus poderes, ele não faz nenhum esforço para escondê-los da família – & © DC Comics Foto: Hopper Stone/SMPSP/& © DC Comics

HERÓI LATINO. A primeira aparição de Besouro Azul foi na “pele” de Dan Garret, em 1939. Cerca de 40 anos depois, o manto é repassado para Ted Kord após a compra dos direitos do super-herói pela DC Comics. A versão interpretada por Xolo Maridueña surgiu somente após algumas décadas, dessa vez com uma versão adolescente do Besouro Azul.

As raízes latinas não são só do personagem, mas de diretor do longa, o porto riquenho Angel Manuel Soto, e do escritor mexicano Gareth Dunnet-Alcocer. Jaime Reyes é um adolescente mexicano-americano de El Paso, no Texas, e o cineasta colocou traços da cultura na trama.

Um dos mais evidentes é a participação da família Reyes na trama de Jaime. Diferente de outros super-heróis, assim que descobre seus poderes, ele não faz nenhum esforço para escondê-los da família, que participa do momento da descoberta.

“Eu sou de Porto Rico e ele é do México. Uma das coisas que nos conectamos foi a força que encontramos com nossas famílias e como nossas famílias – para o bem ou para o mal – formam quem somos. No filme, a família está na frente e no centro como os pilares que formam nosso herói. Isso veio naturalmente para nós por causa de como fomos criados”, disse Soto em entrevista ao Shondaland.

Quadro: Onde assistir na região

Santa Bárbara d’Oeste

Moviecom (Tivoli Shopping)

Sessões dubladas durante a semana: 16h20; 19h; 21h40

Sessões dubladas aos finais de semana: 13h45; 16h20; 19h; 21h40

Multiplex (Villa Multimall)

Sessões dubladas todos os dias: 16h20; 19h; 21h40

Sessões legendadas todos os dias: 21h

Sumaré

Cineflix (Parkcity Sumaré)

Sessões dubladas todos os dias: 14h; 16h20; 19h10; 22h

Sessões legendadas todos os dias: 21h45

Hortolândia

Cinesystem Cinemas (Shopping Hortolândia)

Sessões dubladas todos os dias: 15h30; 16h30; 17h30; 19h; 19h30; 21h30

Sessões legendas durante a semana e aos domingos: 21h30