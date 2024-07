Belmonte & Amaraí encerram Festa do Bom Jesus 2024 com tributo à carreira, em Americana

A Festa do Bom Jesus 2024 chega ao fim neste sábado (27), mas a animação está garantida com a dupla sertaneja Belmonte & Amaraí. Os artistas sobem ao palco com um show que fará um tributo à carreira.

O evento tem início às 19h. Ele vem sendo realizado no salão de festas da Paróquia Senhor do Bom Jesus, localizada na Rua Dom Barreto, 851, na Vila Jones.

O repertório remonta a carreira de Belmonte & Amaraí, que já passou por diversas formações até chegar a atual. A dupla leva ao palco “os bons e velhos tempos” dos artistas, de acordo com Amaraí.

Belmonte & Amaraí animam a última noite de Festa do Bom Jesus com repertório que revisita a carreira da dupla – Foto: Divulgação

Entre as músicas estão sucessos como “Mercedita”, “Do mundo nada se leva”, “Saudade de minha terra”, “Faz um Ano” e muito mais.

“Lembrando que, na grande maioria, são composições e criações próprias da dupla, posteriormente regravadas por vários outros artistas da música sertaneja”, comentou o cantor.

Essa é a primeira vez que participam da Festa do Bom Jesus. “Ouvimos falar muito bem da festa e já faz algum tempo. É um evento maravilhoso e de um público muito grande”, disse Amaraí.

A estreia no evento trará o estilo característico de Belmonte & Amaraí: harpa paraguaia tocada ao vivo, hits do sertanejo e muita animação.

“O público pode esperar muita música boa, sucessos que estão na boca do povo até hoje e, claro, um espetáculo da música sertaneja de tradição, o nosso verdadeiro modão”, disse Amaraí.

A dupla carrega a missão de manter viva a memória dos lendários Belmonte & Amaraí, da formação que fez os artistas dominarem as paradas e serem reconhecidos ao redor do país. A expectativa para essa noite é agradar e animar o público do evento.

História

A trajetória da dupla começou há 61 anos em Jataí, em Goiás, ainda como “Amoroso e Amaraí”, formada por Ademar Maia e Domingos Amaraí Sabino da Cunha, respectivamente.

Os dois passaram alguns anos juntos, mas Amoroso decidiu retornar para a sua terra natal e Amaraí se juntou com Paschoal Todarello, o Belmonte.

A dupla começou com apresentações em churrascarias até chegar em São Paulo, onde participou de programas de talento ao lado de nomes como Roberto Carlos.

A dupla fez sucesso, mas Belmonte faleceu em 1972. Amaraí tentou seguir sozinho, se juntou a outros cantores para novas duplas, mas o legado de Paschoal Todarello era insuperável.

O que Amaraí não contava é que seu próprio filho, Francis, se tornaria um cantor e assumiria o papel de Belmonte. Os doi trilharam o caminho juntos desde 2002, até o falecimento do pai em 2018.

Hoje, Francis assume o nome Amaraí e continua o legado da tradicional dupla com Sebastião Ferrari, o Belmonte.

A escolha dos shows

A decisão pelos shows da programação da Festa do Bom Jesus 2024, assim como de todas as edições, é planejada pela organização do evento. Os artistas são cogitados meses antes, seguindo alguns critérios.

“Antes de decidir qualquer show, dupla ou artista, a gente se reúne, conversa e analisa algumas situações. A gente sempre procura trazer os artistas que a gente acredita que vai agradar ao público”, contou o voluntário Carlos Donisete Casagrande.

De acordo com ele, as decisões da organização tiveram resultados positivos na festa. Os shows atraíram grande público e agradou os visitantes que se contagiaram com a música.

Entre os nomes que subiram ao palco deste ano estão o Samba da Aninha, Duduca & Dalvan, Cleiton & Camargo e Maurício & Mauri.

Sobre a decisão do show deste sábado, Casagrande enfatiza: “A dupla tem o nome consagrado e músicas tradicionais do sertanejo raiz, que é o gênero que o pessoal que frequenta e participa dos shows gosta”.