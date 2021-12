‘Beatles Sinfônico’ será atração da Cantata do LIBERAL desta quarta-feira

Com entrada gratuita, a apresentação será às 19h30, no Welcome Center

O segundo dia da Cantata Welcome & LIBERAL terá a apresentação do show “Beatles Sinfônico” da Orquestra Filarmônica do Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial). A apresentação será nesta quarta-feira (22), às 19h30, no Welcome Center.

A entrada é gratuita. Estão previstas canções como “Help”, “Eleanor Rigby”, “Ticket To Ride”, “Let It Be” e “Hey Jude”, todas com uma roupagem sinfônica. Maestro da Orquestra Filarmônica do Senai, Raphael de Araújo Franco contou que a ideia de trazer clássicos da banda surgiu para atrair o público.

“Ficamos tanto tempo parados que pensamos um jeito de chamar as pessoas para curtirem boa música novamente. É muito difícil quem não gosta de Beatles, e todos respeitam a história, pois eles abriram as portas para outras bandas”, disse o maestro.

Ele destacou o apoio da escola nas cantatas em pareceria com o LIBERAL. Em edição anterior, a orquestra apresentou temas de filmes.

“A gente viveu e vive tempos difíceis. Com todo o cuidado estamos voltando à vida, mas temos muito chão para andar e nos cuidar. Mas vai ser um momento ímpar ao LIBERAL retornando com a tradicional cantata e trazer esse repertório mais popular para atrair as pessoas”, observou.

A Cantata do LIBERAL integra a programação do Welcome Music. A ação temina na quinta-feira com a apresentação de voz e violão de Valéria Cruz e Milton Thomaz.