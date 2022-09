‘Batuca Batera’ reúne músicos na FAM

O 4ª Batuca Batera, evento que prestigia bateristas e artistas da música da região, será realizada neste domingo (18), das 15h às 21h. A entrada é um quilo de alimento, que será doado para entidades. O evento retoma após três anos no ginásio da FAM (Faculdade de Americana).

Até o fechamento da reportagem, cerca de 120 músicos, entre bateristas, cantores e instrumentistas, estavam confirmados no evento. O número é recorde nas quatro edições do Batuca Batera. A abertura será com o cantor Rodrigo José, de Americana. Ao longo da programação, estão previstas execuções de canções como “Ideologia”, “Tempo Perdido”, “Teto de Vidro” e “Não sei viver sem ter você”.

Adson Lisboa é o idealizador do “Batuca Batera”; evento espera por duas mil pessoas – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Idealizador do Batuca Batera, Adson Lisboa calcula que duas mil pessoas vão passar pelo evento ao longo do domingo. Ele comemorou a retomada do Batuca Batera, cuja última edição estava prevista para 2020 e foi cancelada por conta da pandemia. “O rolê está vivo, não paramos”, declarou Lisboa.

Todos os alimentos arrecadados serão entregues para o Coasseje (Casa de Orientação e Assistência Social Seareiros de Jesus), Lar dos Velhinhos, instituições ligadas a igrejas e famílias carentes.

As inscrições para os bateristas seguem abertas até às 22h deste sábado. Para participar, é preciso pagar uma taxa de R$ 40. Lisboa explicou que o valor é totalmente para custeio da camiseta que o baterista utilizará no evento.

O Batuca Batera reúne muitos amigos artistas da região. Lisboa explicou que, ao longo da programação, haverá um momento para homenagens. “Ao longo dos três anos parados, tivemos perdas de músicos que participavam e partiram, seja pela Covid, seja por outros fatores”, lamentou o músico.

Os músicos que vão participar acabam montando bandas no próprio evento. “São amigos da noite, vem o vocalista de uma banda, guitarrista de outra, e entram para tocar juntos”, indicou Lisboa.

O endereço da FAM é Avenida Joaquim Boer, número 733, Jardim Luciene. Mais informações sobre o Batuca Batera no site www.batucabatera.com.br, ou através do WhatsApp (19) 99518-2291.