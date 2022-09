Batuca Batera retorna após três anos, com primeira edição na FAM

Mais de 60 bateristas se inscreveram no evento, que ainda contou com programação de bandas neste domingo

O Batuca Batera, evento que reúne bateristas de Americana e região, retornou neste domingo (18), após quase três anos desde sua última edição. O evento começou às 15h e segue até 21h na FAM (Faculdade de Americana). A entrada é a doação de 1 kg de alimento.

De acordo com o organizador, Adson Lisboa, mais de 60 bateristas se inscreveram. Outros 65 músicos subiram ao palco, divididos em 20 bandas. A programação, com 20 músicas, é comandada pelos bateristas e acompanhada pela banda no palco.

Batuca Batera foi realizado neste domingo, na FAM – Foto: Marina Zanaki / Liberal

A set-list trazia sucessos como “My Hero”, de Foo Figthers, “Chop Suey”, de System of a Down, e encerramento com “Territory”, do Sepultura. A expectativa era de reunir duas mil pessoas ao longo de todo o período do Batuca Batera.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Daqui 10 dias completam três anos que fizemos o último evento, a satisfação é imensa de ver a galera tocando e a criançada indo para a música”, declarou Lisboa.

Além da programação principal com os bateristas, que aconteceu no ginásio da FAM, um segundo palco foi montado na área externa para apresentações nos intervalos e encerrando o evento.

Esta é a quarta edição do Batuca Batera, a primeira que acontece na FAM. Os alimentos arrecadados serão divididos entre o Coasseje (Casa de Orientação e Assistência Social Seareiros de Jesus), o Lar dos Velhinhos, instituições ligadas a igrejas e também famílias carentes.