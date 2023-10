Barbarense lança livro infantil e bilíngue ‘O Voo e a Pirueta’

A Biblioteca Municipal Central “Professora Maria Aparecida de Almeida Nogueira”, de Santa Bárbara d’Oeste, será palco do lançamento do livro infantil bilíngue “O Voo e a Pirueta”, da escritora barbarense Rafaela Schendroski. O evento acontece sexta-feira (20), às 19h. A biblioteca fica no Complexo do Terminal Urbano, na esquina das ruas Prudente de Moraes e Campos Sales.

Em formato de poema rimado e bilíngue (português-inglês), a obra conta a história de Lili, que tem como seu maior sonho se tornar piloto de avião. Publicado pela Editora Appris, com Selo “Artêrinha”, o livro é todo ilustrado em aquarela por Gisele Daminelli e conta com 48 páginas. No evento, o livro custará R$ 57.

O livro também ficará disponível para empréstimo nas bibliotecas do município, na Central, “Léo Salum”, “Neide Crocomo” – localizada no CEU das Artes-, e “Tricânico”. Caso o interessado não tenha cadastro nas bibliotecas, é necessário levar um documento com foto (RG) e um comprovante de residência recente.

Escritora barbarense Rafaela Schendroski lança livro bilíngue – Foto: Divulgação

AUTORA. Rafaela A. Schendroski Silva é uma educadora e escritora barbarense, formada em Letras com ênfase em Língua Inglesa, tem mais de 20 anos em experiência com aulas de inglês. Atua como tradutora/intérprete, preparadora e revisora de textos e também escritora. É coautora de 10 obras relacionadas à sua área de atuação, Educação e Ensino de Idiomas.