Barão Vermelho celebra 40 anos com lançamentos

O Barão Vermelho celebra 40 anos contando a nova versão de uma velha história. A comemoração inclui o lançamento de um álbum e três EPs, um especial exibido no Canal BIS e pé na estrada com a nova turnê. A atual formação tem Rodrigo Suricato (guitarra, violão e voz), Fernando Magalhães (guitarra e violão), Guto (bateria) e Maurício Barros (teclados e vocais).

Em entrevista ao LIBERAL, Maurício, que fundou a banda ao lado de Guto, na década de 1980, disse que acredita que a longevidade do Barão se explica pela perseverança, amizade e, principalmente, pelas letras que seguem relevantes até hoje.

“Aprendemos cedo com o Cazuza a importância das letras. Sabíamos que tínhamos ganho um cantor e um cara com presença de palco, mas não sabíamos que ele era um grande poeta, com grandes letras”, revelou Maurício.

A banda Barão Vermelho está lançando um álbum e três EPs – Foto: Marcos Hermes

“O nosso mentor Ezequiel Neves (produtor musical), que nos descobriu, também sempre se preocupou muito com o texto. Então sempre tivemos a intenção que as letras fossem relevantes, e isso explica porque várias canções ainda dizem muito, mesmo depois de 40 anos”, considera Maurício, que assina composições como “Por Você” e “Puro Êxtase”.

Ele recorda que, na época, era comum os adolescentes participarem de bandas de música instrumental e rock progressivo. Mas o mundo de Maurício, com 16 anos, e Guto, com 18, virou de cabeça para baixo quando foram a um show do Queen no Morumbi, em São Paulo.

“Mudou nossas vidas, ficamos tão impactados que, quando voltamos para o Rio de Janeiro, decidimos montar uma banda de rock, mas com cantor”, recorda o tecladista.

Em questão de duas semanas, se juntaram à banda Dé Palmeira, o primeiro baixista, Frejat, que ficaria no Barão Vermelho até 2017, e Cazuza. Maurício contou que o objetivo da formação era tocar em uma feira, mas na hora descobriram que o evento não tinha equipamento de som.

“Mas a banda estava formada para sempre e seguiu adiante”, afirmou Maurício. Fernando Magalhães entrou em 1985, e viveu 37 dos 40 anos do Barão Vermelho. Suricato assumiu os vocais logo após a saída de Frejat. Em 2019, a banda lançou seu primeiro álbum com autorais após 15 anos, “Viva”.

Se nos últimos anos o Barão Vermelho passou por uma fase de afirmação, daqui em diante deve apostar na liberdade artística. “Uma das ideias é fazer um álbum experimental, Sem o compromisso de agradar o público, mas algo que a gente queira fazer”, adiantou Maurício.

Para celebrar o aniversário, o Barão lança nos próximos meses nas plataformas de streaming os EPs “Clássicos” e “Blues & Baladas”.

Os dois primeiros trabalhos dos 40 anos, “Acústico” e “Sucessos”, já estão disponíveis.