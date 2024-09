Banda Relíquia e Orquestra Sinfônica de Americana se apresentam em concerto nesta sexta - O Liberal

Banda Relíquia se apresenta nesta sexta-feira no Teatro Municipal de Americana - Foto: Divulgação

Música é Música! – Esta é a definição de Rodrigo Barros, cantor, pesquisador, professor de música e integrante da Banda Relíquia, grupo que se apresenta na noite desta sexta-feira (20), em concerto às 20h, com a Orquestra Sinfônica de Americana, na regência de Álvaro Peterlevitz. A atração será realizada no Teatro Municipal de Americana Lulu Benencase.

Para Barros, mesmo existindo entre alguns músicos a divisão entre erudito e popular, essa parede imaginária nunca existiu, pois música é música e, reforçando essa quebra de paradigma, uma das propostas do concerto desta sexta, batizado de “Concerto Relíquias do Brasil”, é tornar a música acessível a todos, misturando os clássicos da MPB (Música Popular Brasileira), com a sonoridade da Orquestra Sinfônica de Americana.

A proposta do concerto desta sexta é trazer os clássicos da música brasileira e mostrar ao público por meio de melodias, a história das composições e sua relevância histórica. As canções serão acompanhadas pela Orquestra Sinfônica de Americana e contará ainda com participações de Jeffo Trombi, na abertura, e Milla Barros, que cantará duas músicas, dividindo o palco com a Banda Relíquia.

“Não é um show de rock, é uma oportunidade para você conhecer o Brasil mesmo, conhecer a terra onde você mora. Eu aprendi muito sobre mim depois de conhecer a história de onde venho. O espetáculo foi montado com muito estudo e carinho”, afirma o cantor e guitarrista da banda, Rodrigo Barros.

Os ingressos podem ser comprados pelo site por R$ 30 inteira ou R$ 15 meia entrada, conforme determina a legislação vigente ao público determinado.

Serviço | Concerto Relíquias do Brasil – Banda Relíquia e Orquestra Sinfônica de Americana