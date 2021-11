Banda Márik surge com proposta de levar mensagens positivas e boa música

Um trio da região já renomado no meio artístico lançou este ano a Banda Márik. Nascida em plena pandemia, ela tem a proposta de levar mensagens positivas e boa música. Formada pelos gêmeos Marcio e Marcelo Grapeia, de Nova Odessa, e pelo tecladista Erik Escobar, de Sumaré, a Banda Márik estreou nos palcos no final de outubro.

Os irmãos Grapeia são filhos do fundador da Banda Mídia, conhecida por sua tradicional atuação em eventos. Erik é um pianista que já tocou com grandes nomes da música brasileira, como Paula Lima, a dupla Sandy & Junior, e atualmente está com Tony Gordon, vencedor do The Voice Brasil.

Os gêmeos Marcio e Marcelo Grapeia, de Nova Odessa, e o tecladista Erik Escobar compõem a banda – Foto: Frames Cinepicture

Com Marcio Grapeia nos vocais, Marcelo Grapeia na bateria e Erik Escobar nos teclados, a Banda Márik fez o primeiro show no mês de outubro, em Sumaré. O grupo também já se apresentou na cidade mineira de Poços de Caldas.

“Temos a proposta de levar mensagens de apoio, motivacional, em um momento tão difícil. A pandemia devastou tantas famílias, pessoas perderam a vida, emprego, então temos a proposta de levar mensagem motivacional e de amor. Há também letras de romantismo, de relacionamentos adultos baseados até na minha história, de casais juntos há alguns anos e já com filhos, e as coisas boas e difíceis desse ‘timing’ da vida”, contou o músico Erik Escobar, compositor das músicas autorais da banda.

As canções serão liberadas em breve ao público, com expectativa do primeiro single na semana do Natal. “Temos cinco músicas autorais e vídeos. Estamos só aguardando os trâmites burocráticos de direitos autorais para liberar essas músicas nas plataformas de streaming”, adiantou Erik.

Enquanto isso, o grupo tem focado em covers de bandas que inspiraram os músicos, como Toto, Whitesnake e Level 42. “Qeremos passar uma mensagem legal através de um grande som, dentro do universo do rock, pop rock e hardcore”, explicou Erik.

Trajetória

O pianista trabalhou com a dupla Sandy & Junior entre 2003 e 2007. Em 2019, ele retornou aos palcos ao lado dos músicos para a turnê “Nossa História”, que foi um sucesso de público e se tornou a segunda mais lucrativa daquele ano em todo o mundo, atrás apenas de Elton John.

“Junior é um amigo, temos uma relação muito legal, apesar de nos vermos pouco. A Sandy também é uma pessoa muito bacana comigo. Sou um grão de areia, mas eles me tratam com o maior respeito e carinho, admiram o que faço com a minha música, a maneira como toco”, disse Erik.