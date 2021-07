Banda Marcial e Orquestra Filarmônica do Senai abrem inscrições para novos integrantes

Estão com inscrições abertas para novos membros a Banda Marcial e a Orquestra Filarmônica da Escola Senai “Profº João Baptista Salles da Silva”, localizada na Avenida Brasil, em Americana. Os grupos têm a regência de Raphael de Araújo Franco e previsão de início das atividades em agosto.

Banda Marcial em apresentação na Avenida Paulista, em São Paulo, no ano de 2015 – Foto: Divulgação

A Banda Marcial é composta por instrumentos de sopro da família dos metais. As cerca de 30 vagas disponíveis são oportunidades para iniciantes ou músicos que desejam aprimorar seus conhecimentos e técnicas. As vagas são para trompete, flugelhorn, trompa, trombone, euphonium (bombardino), souzafone e percussão (rudimentar e sinfônica).

Os interessados não passam por audição, não precisam ter instrumento próprio e não tem nenhum custo para participar. O único pré-requisito é ter mais de 10 anos e comparecer às reuniões.

“Hoje em dia para fazer aulas de música você tem que arcar com matrícula, mensalidade, material, instrumento, e a proposta do Senai é totalmente gratuita, fornecemos todo o material didático para estudo e o instrumento”, comentou Raphael.

Dúvidas podem ser sanadas diretamente com o regente Raphael, por e-mail – Foto: Divulgação

Semanalmente, os alunos da Banda Marcial têm uma aula de música individual, sempre às quintas ou sextas-feiras, mais um ensaio geral aos sábados, entre 9 e 13 horas. O objetivo é que os estudantes dominem teoria e técnicas musicais.

Os interessados devem preencher a ficha de inscrição até dia 29 de julho disponível no link. Mais informações podem ser obtidas diretamente com o regente, pelo e-mail raphael.franco@sp.senai.br.

Orquestra Filarmônica em concerto no Teatro Municipal em 2018 – Foto: Divulgação

Já a Orquestra Filarmônica possui vagas para alguns dos instrumentos. São eles violino, viola clássica, violoncelo, contrabaixo acústico, trompa, tuba, percussão sinfônica, oboé e fagote. O processo de entrada é através de audição, prevista para a última semana de julho, em que o músico apresenta uma peça de livre escolha e outra que já integra o repertório da Orquestra.

O objetivo da Orquestra é o desenvolvimento de um repertório diferenciado, para treino das habilidades musicais. Não são oferecidas aulas aos músicos, mas sim ensaios gerais, sempre às sextas-feiras, das 19 às 21 horas.

Dentre os pré-requisitos para ingresso estão instrumento próprio e conhecimento musical, cujos critérios são avaliados na audição. A participação na Orquestra é totalmente filantrópica, sem remuneração, ajuda de custo, salário ou pagamento, mas sim pelo amor à música.

Interessados devem preencher formulário on-line – Foto: Divulgação

As audições estão marcadas para o dia 29 de julho e as inscrições acontecem através deste link.

Aos 33 anos, o regente Raphael de Araújo Franco é limeirense, mora em Jundiaí e está a frente dos projetos musicais da Escola Senai de Americana desde 2013, ano em que nasceu a Banda Marcial. A Orquestra Filarmônica teve início depois, em 2018.

“Estudo música desde 2004, comecei por curiosidade e passei a perceber que ela me fazia bem, melhorava a minha autoestima e a maneira de lidar com a vida. Comecei a investir, estudar. Meu instrumento é a tuba, e depois eu desenvolvi habilidades em outros instrumentos, para ensinar. Participei de vários festivais de música no Brasil e América Latina, fiz licenciatura em música e pós-graduação em regência, e continuo buscando conhecimento porque a música não tem limites”, contou à reportagem.

Lives

Em tempos de Covid-19, tanto a Banda Marcial quanto a Orquestra investem em apresentações on-line. Na próxima terça-feira (13), quando se comemora o Dia Internacional do Rock, a Banda Marcial exibe pelo Youtube um concerto em homenagem ao gênero musical, realizado em 2017 no Teatro Municipal Lulu Benencase.

A transmissão está marcada para iniciar às 19h30 e no repertório estão músicas de bandas que marcaram gerações, como The Beatles, Scorpions, The Rolling Stones, Linkin Park e Raul Seixas.