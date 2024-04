Banda Magic! adia show no Expo América

Evento aconteceria no dia 12 de abril; produtora fala em marcar uma nova data no segundo semestre

O show da banda Magic! que aconteceria no Expo América, em Nova Odessa, no sábado que vem, dia 12, foi adiado. A informação foi divulgada em nota pela produtora do evento, que fala em marcar uma nova data no segundo semestre de 2024.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Além do adiamento do show de Nova Odessa, a banda deixa de realizar a apresentação em Porto Alegre, Brasília, Curitiba e Rio de Janeiro.

A banda Magic! – Foto: Divulgação

A nota diz: “Certo de que novas oportunidades e uma melhor experiência com o público estão por vir, os shows […] estão por hora adiados e aguardando as novas datas para o segundo semestre”. No entanto, ainda não há uma definição de quando o show deve acontecer na região.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

A produtora alega estar preparando um evento “ainda maior” para essas cidades e aponta a possibilidade de novos municípios serem incluídos na turnê da banda pelo Brasil.

Os shows em Ribeirão Preto, São Paulo, Belo Horizonte, Vitória e Salvador ainda acontecerão.