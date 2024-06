Banda IRA! é atração principal da 2ª edição do Rock Day em Americana

O grupo se apresenta no primeiro dia de evento, que será realizado em 19 e 20 de julho

A banda IRA!, atração do Rock Day - Foto: Ana Karina Zaratin

A banda IRA! será a atração principal da 2ª edição do Rock Day Festival de Americana, que será realizada nos dias 19 e 20 de julho, no CCL (Centro de Cultura e Lazer). O grupo se apresenta no primeiro dia de evento, uma sexta-feira.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A programação do dia 19 vai das 18h às 22h, e a do dia 20, das 12h às 22h. A entrada é solidária, por meio de doação de óleo, feijão ou macarrão, que serão enviados ao Fundo Social de Solidariedade.

A atração principal foi um expoente do rock nacional, dono de sucessos como “Dias de Luta”, “Envelheço na Cidade”, “Flores em Você” e “Tarde Vazia”. Originário de São Paulo Capital, o grupo caminha aos 40 anos de carreira.

As demais atrações musicais que subirão ao palco do “Rock Day Festival” em 2024 serão divulgadas em breve, assim como as opções gastronômicas.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Os músicos, bandas, grupos musicais, grupos folclóricos, DJs e locutores interessados em participar do evento podem realizar credenciamento em um edital que já está aberto.

O edital completo, com a documentação e demais informações necessárias, está à disposição na Unidade de Suprimentos da Prefeitura e no site da administração (www.americana.sp.gov.br), clicando em “Serviços”, “Licitações” e “Credenciamento”.

“Serão dois dias de música e alegria no CCL, e estamos preparando tudo com muito carinho para oferecer mais essa opção de lazer para a população”, disse a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

O evento teve a primeira realização em 2023 em comemoração ao mês do rock. Na ocasião, cerca de 14 mil pessoas prestigiaram o festival, que contou com o show das bandas Plebe Rude e Dead Fish. O gênero é celebrado mundialmente no dia 13 de julho.

O festival é uma realização da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, com coprodução da Bokme! Produções.